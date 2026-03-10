miércoles 11 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 13:18
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

Tras la reunión realizada al medio día de este martes con autoridades provinciales, se acordó continuar el diálogo en una mesa técnica. "Nos explicaron algunos ítems que no estaban detallados y que serán pagados de forma escalonada", sostuvo Cecilia Mamani, familiar que participó de las reuniones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
WhatsApp Image 2026-03-09 at 22.31.02
Cecilia Mamaní, familiar de un efectivo policial y una de las personas que participó del encuentro, explicó a Todojujuy.com que el grupo presentó formalmente un petitorio con una propuesta concreta de recomposición salarial. “Trajimos el pedido de manera escrita, con una escala salarial realizada por un ex miembro de la policía que trabajaba en la liquidación de sueldos”, señaló.

Según detalló, el reclamo principal contempla un aumento del 35% al sueldo básico y un 20% en otros ítems salariales. Sin embargo, sostuvo que "desde el Gobierno provincial realizaron una contrapropuesta que, aunque no fue expresada en porcentajes, contempla la revisión y actualización de distintos conceptos que forman parte del salario policial".

“Nos explicaron algunos ítems que antes no estaban detallados y que se pagarían de forma escalonada, teniendo en cuenta el escalafón de la policía para que nadie quede fuera de este nuevo sistema de pagos”, explicó Mamaní.

La referente indicó que, si bien la respuesta oficial no establece cifras definitivas, "el planteo superaría el salario actual de un agente recién egresado de la fuerza, aunque no alcanzaría el monto cercano al millón cuatrocientos mil pesos que algunos sectores habían planteado como referencia".

Embed - CECILIA MANANI - CONFLICTO SALARIAL POLICIAL

Además, confirmó que se conformará una mesa técnica de diálogo, en la que representantes del sector podrán participar cuando se desarrollen futuras discusiones salariales junto a otros gremios estatales. En ese marco, se prevé una nueva reunión dentro de dos semanas.

Durante el encuentro también participaron policías retirados, efectivos en actividad y jefes de la fuerza. Por parte del Gobierno estuvieron presentes funcionarios del área de Seguridad y Hacienda, quienes brindaron explicaciones sobre la estructura de los sueldos.

Mamaní remarcó que el objetivo es mantener el reclamo por vías pacíficas y seguir transmitiendo la información a los distintos integrantes de las fuerzas. “Estamos abiertos al diálogo. Lo que se habló ahora se va a comunicar a todos los miembros de la fuerza y cada sector evaluará cómo continuar”, afirmó.

"No se puede conformar a todos"

Ante el anuncio realizado por una posible instalación de carpas en la Plaza Belgrano que había realizado un sector de las fuerzas, Mamani aseguró que “no tengo conocimiento de eso. Como nos comprometimos anoche hoy volvimos con el petitorio que se pasó vía Whats App a todos para ver si estaban de acuerdo o no”.

“Cuando se hace una marcha de tal magnitud no se puede conformar a todos. No todos van a estar de acuerdo con algunas decisiones”, sostuvo la familiar que participó de la reunión.

“Nosotros no estamos convocando a ninguna reunión y no somos dueños del pensamiento de la otra persona. Si distintas personas se ponen de acuerdo de ir a acampar y seguir reclamando es decisión de cada persona”.

Por último sostuvo que “escuchamos la propuesta y se la estamos transmitiendo a todos, pero no queda en mí o en las diferentes personas que entraron a la reunión en definir que va a hacer el resto de la gente”.

"Queremos que ese acuerdo, que fue verbal, se concrete", aseguró un vocero policial

Luego de la protesta en Casa de Gobierno, sectores de las fuerzas de seguridad fueron convocados por autoridades provinciales para avanzar en las negociaciones salariales.

Tras el encuentro con autoridades del Gobierno de Jujuy, Daniel Romero como vocero de uno de los sectores explicó cuál fue el ofrecimiento y dio detalles del encuentro.

Romero hizo referencia al petitorio presentado esta mañana en Casa de Gobierno. En el mismo reconoció un acercamiento “verbal” de mejora salarial.

El vocero detalló: “Lo que hoy cobra un agente es 900 mil pesos y se incrementaría a $1.400.000”. Asimismo, sostuvo que “queremos que ese acuerdo, que fue verbal únicamente, se concrete. Fue la propuesta verbal que se hizo desde Casa de Gobierno, estamos de acuerdo pero queremos que sea por escrito”.

Embed - DANIEL ROMERO - COMISARIO RETIRADO - Presentaron un nuevo petitorio al Gobierno de Jujuy

“Se está pidiendo que el aumento se concrete ya desde el próximo mes”, dijo Romero y anticipó que “si el petitorio se entrega de forma escrita y la respuesta es positiva nos vamos. En caso que sea negativa, la policía se va a mantener en el lugar, ya lo habíamos hablado y se instalarán carpas en Casa de Gobierno”

En relación a la propuesta salarial dada a conocer ayer por la comisión que se reunió con los funcionarios, el vocero sostuvo que “no hubo una comunicación con el resto del personal policial y tuvimos que formar otro grupo de personas para que dialoguen con el Ministro”.

El planteo que había impulsado ayer dicha comisión, apuntaba a un incremento del 50%. “Es del 50%, 30% al básico y 20% en los otros ítems”, puntualizó.

