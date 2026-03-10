martes 10 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 07:01
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla para Jujuy por tormentas fuertes para este martes y se extenderá por varios días.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Tormenta eléctrica
Lee además
La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Vacunación antigripal en Jujuy: cuándo inicia, quiénes deben vacunarse y qué documentación hay que llevar
tras la protesta policial, el gobierno de jujuy denuncio actos de violencia ante la justicia
Conflicto.

Tras la protesta policial, el Gobierno de Jujuy denunció actos de violencia ante la Justicia

Alerta por tormentas para Jujuy: qué días y zonas afectadas

Según la advertencia emitida por el SMN, este martes las zonas alcanzadas por las tormentas intensas son: El Carmen – Ledesma – Palpalá – San Antonio – San Pedro – Santa Bárbara – Valle Grande – Zona baja de Doctor Manuel Belgrano – Zona baja de Tilcara.

tormentas fuertes

Aunque los especialistas anticipaban que las precipitaciones más fuertes llegarían recién durante la noche, varios sectores registraron lluvias de gran magnitud durante la mañana.

Para estas áreas se esperan tormentas, algunas fuertes, que podrían estar acompañadas por:

  • Actividad eléctrica frecuente
  • Caída ocasional de granizo
  • Ráfagas de hasta 70 km/h
  • Abundantes lluvias en cortos períodos

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada.

Continúa la alerta amarilla en Jujuy

El SMN advirtió que el miércoles podrían presentarse condiciones similares, ya que se mantiene la alerta amarilla desde la madrugada y durante todo el día. Las zonas afectadas serán las mismas mencionadas previamente.

El avence de la tormenta en Jujuy durante martes y miércoles

Embed - AVANCE DE LA TORMENTA EN JUJUY: martes 10 y miércoles 11 de marzo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vacunación antigripal en Jujuy: cuándo inicia, quiénes deben vacunarse y qué documentación hay que llevar

Tras la protesta policial, el Gobierno de Jujuy denunció actos de violencia ante la Justicia

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre la manifestación en Plaza Belgrano

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Lo que se lee ahora
reclamo policial en jujuy: este martes continuara la negociacion salarial con el gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas
Alerta.

Anuncian tormentas para dos días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy video
Tensión.

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre la manifestación en Plaza Belgrano
Oficial.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre la manifestación en Plaza Belgrano

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel