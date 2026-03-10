Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Alerta por tormentas para Jujuy: qué días y zonas afectadas
Según la advertencia emitida por el SMN, este martes las zonas alcanzadas por las tormentas intensas son: El Carmen – Ledesma – Palpalá – San Antonio – San Pedro – Santa Bárbara – Valle Grande – Zona baja de Doctor Manuel Belgrano – Zona baja de Tilcara.
Aunque los especialistas anticipaban que las precipitaciones más fuertes llegarían recién durante la noche, varios sectores registraron lluvias de gran magnitud durante la mañana.
Para estas áreas se esperan tormentas, algunas fuertes, que podrían estar acompañadas por:
Actividad eléctrica frecuente
Caída ocasional de granizo
Ráfagas de hasta 70 km/h
Abundantes lluvias en cortos períodos
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada.
Continúa la alerta amarilla en Jujuy
El SMN advirtió que el miércoles podrían presentarse condiciones similares, ya que se mantiene la alerta amarilla desde la madrugada y durante todo el día. Las zonas afectadas serán las mismas mencionadas previamente.
El avence de la tormenta en Jujuy durante martes y miércoles
Embed - AVANCE DE LA TORMENTA EN JUJUY: martes 10 y miércoles 11 de marzo