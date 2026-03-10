Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

La mañana del martes 10 de marzo estuvo marcada por tormentas intensas en distintos sectores de la provincia de Jujuy, especialmente en San Salvador de Jujuy. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para la jornada rige alerta amarilla por precipitaciones severas, condiciones que, en principio, se mantendrían también durante el miércoles.

Alerta por tormentas para Jujuy: qué días y zonas afectadas Según la advertencia emitida por el SMN, este martes las zonas alcanzadas por las tormentas intensas son: El Carmen – Ledesma – Palpalá – San Antonio – San Pedro – Santa Bárbara – Valle Grande – Zona baja de Doctor Manuel Belgrano – Zona baja de Tilcara.

tormentas fuertes Aunque los especialistas anticipaban que las precipitaciones más fuertes llegarían recién durante la noche, varios sectores registraron lluvias de gran magnitud durante la mañana.

Para estas áreas se esperan tormentas, algunas fuertes, que podrían estar acompañadas por:

Actividad eléctrica frecuente

Caída ocasional de granizo

Ráfagas de hasta 70 km/h

Abundantes lluvias en cortos períodos Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada. Continúa la alerta amarilla en Jujuy El SMN advirtió que el miércoles podrían presentarse condiciones similares, ya que se mantiene la alerta amarilla desde la madrugada y durante todo el día. Las zonas afectadas serán las mismas mencionadas previamente. El avence de la tormenta en Jujuy durante martes y miércoles Embed - AVANCE DE LA TORMENTA EN JUJUY: martes 10 y miércoles 11 de marzo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.