Se realizó en Jujuy la marcha por el Día de la Mujer

En el marco del Día de la Mujer , organizaciones feministas, gremios y colectivos sociales realizaron este lunes 9 de marzo por la tarde una movilización por las calles del centro de San Salvador de Jujuy .

La marcha fue impulsada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy y contó con el acompañamiento de distintos sindicatos y organizaciones, entre ellos APUAP, CEDEMS y la organización de derechos humanos H.I.J.O.S. , además de agrupaciones sociales y estudiantiles.

La convocatoria tuvo el objetivo de "visibilizar reclamos vinculados a los derechos laborales, la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres" .

Entre los principales planteos, las organizaciones expresaron su " rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional , a la que consideran un retroceso en derechos conquistados por las trabajadoras".

Durante la movilización también se reclamó por condiciones laborales dignas, igualdad salarial y estabilidad en el empleo.

Otro de los pedidos centrales fue el cumplimiento del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece medidas para prevenir y sancionar la violencia y el acoso en el ámbito laboral.

Preocupación por la violencia de género

Las organizaciones también recordaron la situación de violencia de género en el país.

Según datos del Observatorio Mumalá, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron 36 femicidios en Argentina, lo que representa una muerte violenta cada 39 horas.

En el caso de Jujuy, informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación señalan que durante 2025 se registraron siete femicidios en la provincia.

Una jornada de protesta a nivel nacional

Desde la Multisectorial señalaron que la movilización en Jujuy forma parte de una jornada de lucha que se replica en distintas ciudades del país y del mundo, en el marco de las actividades por el 8M.

El objetivo, remarcaron, es defender los derechos conquistados y exigir políticas públicas que garanticen una vida libre de violencias para mujeres y diversidades.