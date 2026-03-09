Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para amplias zonas de la provincia de Jujuy . La advertencia rige durante la mañana y la tarde de este lunes 9 de marzo, período en el que podrían registrarse fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

De acuerdo con el informe oficial, el área afectada podría experimentar tormentas localmente intensas, acompañadas por ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las precipitaciones podrían ser significativas en algunos sectores, lo que podría generar anegamientos temporarios o complicaciones en la circulación, especialmente en zonas urbanas y caminos del interior de la provincia.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Ante este tipo de eventos, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja:

evitar circular por calles inundadas

asegurar objetos que puedan volarse

no sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües

mantenerse informado a través de canales oficiales

En el interior de la provincia, especialmente en zonas de Quebrada, Valles y Ramal, las tormentas podrían presentarse con mayor intensidad en determinados momentos del día, por lo que se recomienda especial precaución en rutas y caminos.

Que lugares pueden ser afectados

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno afectará principalmente a sectores de Valles, Yungas y la Quebrada en la provincia de Jujuy. El organismo detalló que las áreas bajo alerta incluyen los departamentos de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande.

También se verán comprometidas zonas bajas y montañosas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara, además de áreas montañosas de Humahuaca y Tumbaya.

La alerta se extiende además a sectores de la Puna jujeña, incluyendo la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse durante gran parte de la jornada del lunes, con mejoras graduales hacia la noche.