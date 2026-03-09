lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 07:06
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas para gran parte de Jujuy. El aviso rige durante la mañana y la tarde del lunes.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla en Jujuy.
Lee además
Alerta amarilla por varios días para Jujuy.
Importante.

Se renovó el alerta amarilla para gran parte de Jujuy: hasta cuándo
El tiempo en Jujuy Rige alerta amarilla para este jueves
SMN.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves

De acuerdo con el informe oficial, el área afectada podría experimentar tormentas localmente intensas, acompañadas por ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las precipitaciones podrían ser significativas en algunos sectores, lo que podría generar anegamientos temporarios o complicaciones en la circulación, especialmente en zonas urbanas y caminos del interior de la provincia.

Rige una nueva alerta amarilla por tormentas en Jujuy
Alerta amarilla en Jujuy: desde cuándo rige y para qué zonas

Alerta amarilla en Jujuy: desde cuándo rige y para qué zonas

Qué implica la alerta amarilla

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Ante este tipo de eventos, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja:

  • evitar circular por calles inundadas

  • asegurar objetos que puedan volarse

  • no sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües

  • mantenerse informado a través de canales oficiales

En el interior de la provincia, especialmente en zonas de Quebrada, Valles y Ramal, las tormentas podrían presentarse con mayor intensidad en determinados momentos del día, por lo que se recomienda especial precaución en rutas y caminos.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cómo va a seguir el clima

Que lugares pueden ser afectados

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno afectará principalmente a sectores de Valles, Yungas y la Quebrada en la provincia de Jujuy. El organismo detalló que las áreas bajo alerta incluyen los departamentos de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande.

También se verán comprometidas zonas bajas y montañosas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara, además de áreas montañosas de Humahuaca y Tumbaya.

La alerta se extiende además a sectores de la Puna jujeña, incluyendo la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse durante gran parte de la jornada del lunes, con mejoras graduales hacia la noche.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se renovó el alerta amarilla para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves

Rige alerta amarilla por tormentas abundantes en Jujuy: por cuántos días y zonas 

Alerta amarilla en Jujuy: recomendaciones para prevenir accidentes durante tormentas

Inestabilidad en Jujuy: la alerta por tormentas fuertes se extiende por tres días más

Lo que se lee ahora
Marcha por el Día de la Mujer en Jujuy
8M.

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

Por  Judith Girón

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo
Educación.

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Ciudad.

Convocan a referentes barriales a un encuentro sobre desarrollo comunitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel