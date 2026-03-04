miércoles 04 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 09:51
Tiempo.

Inestabilidad en Jujuy: la alerta por tormentas fuertes se extiende por tres días más

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por fuertes tormentas para toda la semana en Jujuy. Mirá el pronóstico.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
tormentas fuertes
Qué dice el SMN sobre las alertas por tormentas en Jujuy

Según el reporte emitido por el organismo, desde este miércoles y hasta el viernes, inclusive, se mantendrá vigente la alerta amarilla por tormentas fuertes o puntualmente severas en diferentes zonas del territorio provincial. Las áreas afectadas serán las siguientes:

Miércoles 4 de marzo

El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

tormentas verano

Jueves 5 de marzo

El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Viernes 6 de marzo

El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

Embed - RIGE ALERTA AMARILLA POR TRES DÍAS EN JUJUY: EL AVANCE DE LAS TORMENTAS

Para estas jornadas, el SMN advierte que las áreas mencionadas podrán ser afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Podrán registrarse:

  • Caída de granizo
  • Intensa actividad eléctrica
  • Precipitaciones abundantes en cortos períodos
  • Ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados de manera localizada.

