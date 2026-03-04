Inestabilidad en Jujuy: la alerta por tormentas fuertes se extiende por tres días más

Luego de un martes totalmente inestable, con fuertes ráfagas de viento en distintos puntos de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la alerta amarilla por tormentas intensas se extenderá durante toda la semana en varias localidades de Jujuy.

Qué dice el SMN sobre las alertas por tormentas en Jujuy Según el reporte emitido por el organismo, desde este miércoles y hasta el viernes, inclusive, se mantendrá vigente la alerta amarilla por tormentas fuertes o puntualmente severas en diferentes zonas del territorio provincial. Las áreas afectadas serán las siguientes:

Miércoles 4 de marzo El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

tormentas verano Jueves 5 de marzo El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Viernes 6 de marzo El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara. Embed - RIGE ALERTA AMARILLA POR TRES DÍAS EN JUJUY: EL AVANCE DE LAS TORMENTAS Para estas jornadas, el SMN advierte que las áreas mencionadas podrán ser afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Podrán registrarse: Caída de granizo

Intensa actividad eléctrica

Precipitaciones abundantes en cortos períodos

Ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados de manera localizada.

