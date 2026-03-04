Inestabilidad en Jujuy: la alerta por tormentas fuertes se extiende por tres días más

Qué dice el SMN sobre las alertas por tormentas en Jujuy
Según el reporte emitido por el organismo, desde este miércoles y hasta el viernes, inclusive, se mantendrá vigente la alerta amarilla por tormentas fuertes o puntualmente severas en diferentes zonas del territorio provincial. Las áreas afectadas serán las siguientes:
Miércoles 4 de marzo
El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.
Jueves 5 de marzo
El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.
Viernes 6 de marzo
El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.
Embed - RIGE ALERTA AMARILLA POR TRES DÍAS EN JUJUY: EL AVANCE DE LAS TORMENTAS
Para estas jornadas, el SMN advierte que las áreas mencionadas podrán ser afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Podrán registrarse:
Caída de granizo
Intensa actividad eléctrica
Precipitaciones abundantes en cortos períodos
Ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados de manera localizada.