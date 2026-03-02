Inicio de marzo con alerta amarilla por tormentas y posible descenso de temperaturas

Dio inicio el tercer mes del año y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este martes 3 de marzo Jujuy estará nuevamente atravesado por condiciones de inestabilidad. Para varias localidades de la provincia rige alerta amarilla por tormentas, mientras que los especialistas adelantan que hacia la mitad de la semana comenzará un notable descenso en las temperaturas.

Alertas por tormentas para este martes en Jujuy Según el SMN, la advertencia abarca una amplia franja del territorio jujeño. Las zonas incluidas son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano, zona baja de Tilcara, zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara y zona montañosa de Tumbaya.

tormentas verano A partir de la tarde-noche, el área podría verse afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. El organismo anticipa la posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 25 y 50 mm, aunque podrían ser superados de manera puntual.

tormentas en Jujuy Pronóstico para los próximos días en Jujuy Además de las tormentas previstas para este martes, los especialistas en meteorología advirtieron que desde el jueves comenzará un marcado descenso de las temperaturas. Para la segunda mitad de la semana, las máximas rondarían los 22° a 23°, mientras que hacia el fin de semana el ambiente se tornaría aún más fresco. De acuerdo con las proyecciones, el día más frío sería el domingo, donde la temperatura máxima podría llegar incluso a los 18°.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.