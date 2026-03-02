lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 12:37
Tiempo.

Inicio de marzo con alerta amarilla por tormentas y posible descenso de temperaturas

Arrancó un nuevo mes y el Servicio Meteorológico Nacional anticipó posibles precipitaciones por alerta amarilla. Además, adelantó que podrían bajar las temperaturas.

Por  Gabriela Bernasconi
Tormentas en Jujuy
Alertas por tormentas para este martes en Jujuy

Según el SMN, la advertencia abarca una amplia franja del territorio jujeño. Las zonas incluidas son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano, zona baja de Tilcara, zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara y zona montañosa de Tumbaya.

tormentas verano

A partir de la tarde-noche, el área podría verse afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. El organismo anticipa la posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 25 y 50 mm, aunque podrían ser superados de manera puntual.

tormentas en Jujuy

Pronóstico para los próximos días en Jujuy

Además de las tormentas previstas para este martes, los especialistas en meteorología advirtieron que desde el jueves comenzará un marcado descenso de las temperaturas. Para la segunda mitad de la semana, las máximas rondarían los 22° a 23°, mientras que hacia el fin de semana el ambiente se tornaría aún más fresco.

De acuerdo con las proyecciones, el día más frío sería el domingo, donde la temperatura máxima podría llegar incluso a los 18°.

