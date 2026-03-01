Paro nacional docente: gremios jujeños confirmaron que adhieren

El inicio del ciclo lectivo 2026 previsto para este lunes 2 y martes 3 de marzo podría verse afectado por el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).
La medida de fuerza coincide con el comienzo de clases en al menos 15 provincias y forma parte de un plan de acción más amplio definido durante el Congreso Ordinario y Extraordinario realizado el 20 de febrero. La conducción sindical ratificó en las últimas horas la convocatoria, que incluye caravanas, instalación de carpas y movilizaciones en distintos puntos del país.
Adhesión en Jujuy
En la provincia de Jujuy confirmaron su adhesión el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Desde Cedems señalaron que la medida responde a la falta de avances en la discusión salarial y a la necesidad de recomposición frente al contexto económico actual. La asamblea resolvió rechazar la oferta presentada en la última mesa paritaria por considerarla insuficiente.