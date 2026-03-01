Paro nacional docente: gremios jujeños confirmaron que adhieren

Paro docente - Foto archivo.

El inicio del ciclo lectivo 2026 previsto para este lunes 2 y martes 3 de marzo podría verse afectado por el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

La medida de fuerza coincide con el comienzo de clases en al menos 15 provincias y forma parte de un plan de acción más amplio definido durante el Congreso Ordinario y Extraordinario realizado el 20 de febrero. La conducción sindical ratificó en las últimas horas la convocatoria, que incluye caravanas, instalación de carpas y movilizaciones en distintos puntos del país.

Adhesión en Jujuy En la provincia de Jujuy confirmaron su adhesión el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Desde Cedems señalaron que la medida responde a la falta de avances en la discusión salarial y a la necesidad de recomposición frente al contexto económico actual. La asamblea resolvió rechazar la oferta presentada en la última mesa paritaria por considerarla insuficiente.

El gremio planteó una contrapropuesta que contempla un aumento del 20% hasta mayo y reiteró el reclamo de que el salario inicial se equipare a la canasta básica. Además, solicitaron paritarias mensuales para revisar la evolución de los ingresos. Embed - Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo Principales reclamos Entre los puntos centrales del paro convocado por Ctera se encuentran: Aumento salarial que supere la inflación.

Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Incremento urgente del presupuesto educativo y sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

Garantía de condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada y recursos pedagógicos.

Defensa de la estabilidad laboral y de los regímenes jubilatorios docentes. Modalidad de la medida En Jujuy, la medida incluye: Paro por 48 horas: lunes 2 y martes 3 de marzo.

Movilización convocada para el lunes 2.

Articulación con otros sindicatos y sectores.

