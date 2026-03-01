Reforma laboral: cambios para empleadas domésticas en casas particulares

La reciente sanción de la reforma laboral introdujo modificaciones específicas en el régimen de casas particulares. La reforma laboral no altera la estructura central del sistema, pero sí amplía el período de prueba, moderniza la registración del vínculo y redefine aspectos administrativos clave para empleadas domésticas.
Epígrafe: La reforma laboral amplió el período de prueba en el régimen de casas particulares.
Uno de los cambios más relevantes es la extensión del período de prueba, que ahora podrá alcanzar hasta seis meses según la modalidad de contratación. Durante ese plazo, el empleador puede finalizar la relación laboral sin abonar indemnización por antigüedad, aunque debe pagar salarios y aportes correspondientes.
Reforma laboral y período de prueba
La ampliación del período inicial impacta directamente en la estabilidad laboral durante los primeros meses del vínculo. Hasta ahora, el esquema contemplaba un plazo más reducido. Con la nueva normativa, se extiende el margen sin obligación indemnizatoria.
Sin embargo, la ley mantiene intactos los derechos estructurales una vez superado ese plazo. Se conserva la indemnización por antigüedad, la jornada máxima de ocho horas diarias o 48 semanales para trabajadoras con retiro, el descanso semanal obligatorio y las licencias previstas por ley.
Digitalización y cambios administrativos
Otro punto clave de la reforma laboral es la incorporación formal de herramientas digitales. La transferencia bancaria pasa a ser constancia válida de pago salarial y se habilita la emisión de recibos electrónicos.
Además, se mantiene la obligación de proveer indumentaria cuando corresponda, aunque ahora podrá acordarse una compensación en dinero con carácter no remunerativo.
En materia judicial, se unifica el criterio de actualización de indemnizaciones y créditos laborales bajo las pautas del régimen general, buscando mayor previsibilidad en un contexto inflacionario.
En paralelo, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un incremento salarial del 3% para febrero y marzo de 2026, dividido en dos tramos. También se dispusieron bonos extraordinarios de hasta $20.000 según la carga horaria semanal.
El nuevo esquema busca modernizar el régimen especial sin modificar su esencia, incorporando herramientas digitales y reglas más claras para empleadores y trabajadoras del sector.
