sábado 28 de febrero de 2026

28 de febrero de 2026 - 14:04
Reforma laboral: qué cambia para repartidores de aplicaciones

La reforma laboral ya es ley y redefine el marco para repartidores de aplicaciones. Se ratifica su carácter independiente y se establecen nuevas obligaciones.

Malka Alvarenga Miranda
Malka Alvarenga Miranda
Reforma laboral: qué cambia para repartidores de aplicaciones

Reforma laboral: qué cambia para repartidores de aplicaciones

La reciente sanción de la reforma laboral introduce cambios clave para los trabajadores de plataformas digitales. La reforma laboral establece formalmente la figura del “prestador independiente”, aclarando que los repartidores no mantienen relación de dependencia, sino que operan de manera autónoma dentro de un nuevo marco regulatorio.

Con esta normativa, el Congreso puso fin a años de ambigüedad legal. Ahora se reconoce formalmente que los cadetes digitales son trabajadores independientes, lo que implica que no están sujetos a subordinación laboral clásica ni a convenios colectivos tradicionales.

Reforma laboral y autonomía en plataformas digitales

Uno de los puntos centrales de la reforma laboral es la garantía de libertad de conexión. Los repartidores podrán conectarse y desconectarse cuando lo deseen, trabajar en más de una aplicación al mismo tiempo y aceptar o rechazar pedidos sin obligación de justificar su decisión.

También se reconoce el derecho a elegir el medio de transporte —bicicleta, moto o auto— siempre que se cumplan las normas de tránsito vigentes. Este aspecto consolida el modelo flexible que caracteriza al sector.

Otro cambio clave es la transparencia algorítmica. Las plataformas deberán informar con claridad cómo funcionan los sistemas de asignación de pedidos y categorización de usuarios. Además, si una cuenta es suspendida o bloqueada, el trabajador tendrá derecho a una explicación detallada y a ejercer su defensa mediante canales de atención humana.

Seguros obligatorios y nuevas responsabilidades

La reforma laboral también introduce obligaciones. Los repartidores deberán estar inscriptos ante la autoridad fiscal y cumplir con aportes que les permitan acceder a cobertura médica y prestaciones previsionales.

En materia de seguridad, será obligatorio contar con un seguro de accidentes personales que cubra fallecimiento, incapacidad total o parcial y gastos médicos derivados de la actividad. La ley aclara que la contratación de este seguro no implica relación de dependencia.

Además, se garantiza que los trabajadores conservarán el 100% de las propinas otorgadas por los usuarios.

El nuevo esquema busca equilibrar autonomía y formalidad, en un sector donde gran parte de los repartidores trabaja menos de 20 horas semanales y utiliza esta actividad como ingreso complementario.

Con este marco jurídico, el Gobierno apunta a dar previsibilidad a una industria en expansión, estableciendo reglas claras tanto para los trabajadores independientes como para las plataformas digitales.

