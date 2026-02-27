sábado 28 de febrero de 2026
En vivo minuto a minuto: el Senado aprobó la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil

Con 42 afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, se aprobó la Reforma Laboral. Antes, en horas de la tarde, aprobaron el Régimen Penal Juvenil.

Redacción de TodoJujuy
EN VIVO

La iniciativa volvió a la Cámara alta tras la eliminación del artículo 44, que proponía la reducción de salarios para trabajadores durante licencias médicas, decisión que exigió ajustar el texto original y obligó a los senadores a avalar nuevamente la ley antes de su sanción definitiva.

En vivo minuto a minuto

El Senado aprobó la Reforma Laboral y la ley ya es oficial

La Cámara Alta dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el Ejecutivo. Cambia el cálculo de indemnizaciones, amplía el período de prueba y reduce cargas sociales.

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo fue aprobado este viernes por la noche en el Senado y quedó convertido en ley. La iniciativa ya había recibido el visto bueno en la Cámara de Diputados, donde se introdujeron modificaciones que obligaron a una nueva revisión en la Cámara Alta.

La norma introduce cambios centrales en el régimen de empleo privado, incluyendo el cálculo de indemnizaciones, el período de prueba, cargas sociales, aportes sindicales y nuevas herramientas para empleadores y trabajadores.

LOS 10 PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA LABORAL

1. Nuevo cálculo de indemnizaciones

La indemnización por despido sin causa se calculará únicamente sobre la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo y vacaciones. La actualización de créditos laborales se hará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec más un 3% anual.

2. Banco de horas y vacaciones

Se habilita el banco de horas mediante acuerdo escrito para compensar horas extras. Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos de al menos siete días consecutivos.

3. Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se crea un fondo financiado por empleadores: 1% de las remuneraciones en grandes empresas y 2,5% en MiPyMEs, con posibilidad de aumento con aval legislativo.

4. Fondos de cese por convenio

Los convenios colectivos podrán establecer fondos de cese laboral con capitalización individual, administrados mediante aportes mensuales del empleador.

5. Período de prueba extendido

Se amplía a seis meses en general y hasta ocho meses en empresas de hasta cinco empleados. Durante ese período no habrá indemnización por despido.

6. Eliminación de multas por trabajo no registrado

Se eliminan sanciones de la Ley 24.013 y se crea un régimen de regularización sin multas, aunque deberán abonarse diferencias salariales y previsionales.

7. Reducción de cargas sociales

Se reducen contribuciones patronales: 1 punto para grandes empresas y 2,5 para MiPyMEs, en el marco de un régimen de modernización e inversión.

8. Pago en cuotas de sentencias judiciales

Las empresas podrán abonar sentencias laborales en cuotas: hasta seis en grandes compañías y hasta doce en MiPyMEs.

9. Límites a aportes sindicales y patronales

Se establecen topes: 0,5% para aportes patronales a cámaras empresarias (voluntarios desde 2028) y 2% para trabajadores. Se mantiene el 6% destinado a obras sociales.

10. Registro digital y pago bancario

El registro laboral será digital ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Los libros podrán digitalizarse y los salarios deberán pagarse exclusivamente por vía bancaria.

La nueva regulación introduce un rediseño integral del sistema laboral privado, con impacto en empleadores, trabajadores y sindicatos. Ahora comenzará la etapa de reglamentación para su aplicación efectiva.

Florencia López acusó al Gobierno de ir contra los derechos de los trabajadores

La senadora riojana Florencia López le pidió este viernes al Gobierno “que deje de mentirle a la gente”.

“Ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”, acusó la legisladora peronista al oficialismo.

DEBATEN SOBRE LA LEY DE MODERNIZACIÓN LABORAL

APROBARON EL RÉGIMEN PENAL JUVENIL Y BAJA LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

En este primer tramo de la jornada se sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El nuevo Régimen penal Juvenil obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y 1 abstención.

Por su parte, en la Cámara de Diputados se aprobó hace dos semanas con 149 apoyos y 100 rechazos.

Para más información: Ley Penal Juvenil: los puntos claves que se aprobaron

EL SENADO APROBÓ EL RÉGIMEN PENAL JUVENIL

Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el Senado aprobó este viernes la Reforma Penal Juvenil que, entre otras medidas, baja la edad de imputabilidad a 14 años.

"Aquel menor que comete un crimen no puede volver a su casa", manifestó Carolina Losada

"Lo que tenemos hasya hoy, no funcionó", enfatizó la radical Carolina Losada en el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado. "El crimen cambió y nos tenemos que adaptar", explicó.

"Familiares de soldaditos en mi provincia me dicen que si bajamos la edad de imputabilidad vamos a salvar a más chicos". señaló la legisladora.

"No podemos no hacer nada respecto de este problema, no podemos mirar para otro lado", manifestó Losada.

"Basta de decir que no entienden lo que están haciendo, saben perfectamente lo que hacen", aseguró la senadora.

"Bajar la edad de imputabilidad a 14 es una gran herramienta", sostuvo la legisladora aunque reconoció que "no es la solución".

Encendido discurso de Luis Juez: “Los narcos se adueñaron de nuestros hijos”

Fiel a su habitual estilo, el senador cordobés Luis Juez, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad.

“Los delitos cometidos por los menores son delitos de altísimo nivel de violencia. Las bandas utilizan a esos menores inimputables para que cometan delitos con altísimo nivel de violencia. Quien quiera ignorarlo, que lo ignore. Esto nos pasa en todas las provincias, en todas las ciudades. Los narcos se adueñaron de nuestros hijos y nosotros queremos contestarles con romanticismo”, expresó.

Se prevé una sesión de 8 horas

Especialistas aseguran que la sesión en el Senado podría durar al menos 8 horas por el tratamiento de la baja de edad de imputabilidad y la Reforma Laboral.

Los cuestionamientos de Jorge Capitanich

El senador chaqueño Jorge Capitanich, integrante del bloque del Partido Justicialista, cuestionó el financiamiento previsto para la reforma del régimen penal juvenil y planteó objeciones sobre su viabilidad operativa.

Durante su intervención en el recinto, el exgobernador advirtió que los recursos asignados resultan insuficientes para garantizar la implementación efectiva del nuevo esquema. En ese marco, vinculó el debate con el contexto económico general y con otras iniciativas que el Congreso analiza en la misma jornada.

Capitanich también relacionó la discusión con la reforma laboral que podría recibir aprobación este viernes, al señalar que las políticas económicas impactan de manera directa en la capacidad del Estado para sostener programas y estructuras institucionales.

“Si tenemos menor actividad económica, menor recaudación, menor financiamiento para provincias y municipios, tendremos menor capacidades estatales para resolver un problemas de instituciones y alojamiento”, expresó el legislador chaqueño ante el pleno.

Según planteó, la reducción de ingresos fiscales afecta tanto a la Nación como a las jurisdicciones subnacionales, lo que repercute en áreas sensibles como el sistema de contención y alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El senador insistió en que cualquier modificación normativa debe contemplar no solo el marco legal, sino también los recursos necesarios para su ejecución en todo el país, especialmente en las provincias.

Primer cruce entre oficialismo y oposición

Durante la sesión de este jueves, el interbloque de Unión por la Patria volvió a cruzar al oficialismo con cuestionamientos en el recinto y apuntó contra la modalidad de exposición de algunos legisladores.

En ese marco, desde el kirchnerismo reclamaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de titular del Senado, que haga cumplir el reglamento interno y evite la lectura de discursos durante el debate.

El planteo surgió mientras hablaba el senador Gonzalo Guzmán Coraita, integrante del bloque oficialista, en medio del tratamiento del proyecto en discusión.

La senadora Juliana Di Tullio tomó la palabra y lanzó una crítica directa. “No puede leer. Lo que quiero es decirle que hay prohibiciones y entre ellas está la lectura. No se puede leer porque alguien tiene que estudiar las leyes complejas que el Ejecutivo envía y si no tienen a nadie que las estudie y las lea, es una vergüenza”, expresó en referencia al discurso del legislador libertario.

La intervención generó murmullos en el recinto y obligó a la presidencia a ordenar el debate. Di Tullio insistió con el cuestionamiento y puso en duda el nivel de preparación del bloque oficialista.

“Alguno debe tener la capacidad de estudiar el tema. Debe haber leído el 98% de lo que dijo”, agregó la senadora, en tono crítico, al dirigirse a Guzmán Coraita.

El cruce se sumó a una jornada marcada por intercambios tensos entre oficialismo y oposición, en un debate atravesado por diferencias políticas y reglamentarias sobre la dinámica de las exposiciones en el Senado.

Embed - SENADOR JULIANA DI TULLIO - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26

La defensa del miembro informante

El senador salteño de La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita, defendió en el recinto el proyecto de reforma del régimen penal juvenil y sostuvo que la iniciativa responde a estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“Estamos ante un proyecto que nos pone en sintonía con los estándares internacionales de derechos humanos que hemos olvidado hace ya mucho tiempo. No podemos ya postergar una respuesta porque la sociedad nos reclama esa respuesta”, expresó durante su intervención ante la Cámara.

El legislador enmarcó el debate en un contexto de fuerte presencia de familiares de víctimas en el Congreso y vinculó ese reclamo con la necesidad de actualizar la normativa vigente.

En ese sentido, hizo alusión directa a quienes siguieron la discusión desde las gradas. “Escuché el reclamo que venían a traer al Congreso de la Nación esas familias y venían a decir ‘venimos al Congreso a buscar Justicia’”, señaló.

Luego planteó un interrogante sobre el rol del Poder Legislativo: “Uno se pregunta ¿buscar Justicia en el Congreso? Ellos no venían a buscar una respuesta concreta para su situaciones porque saben que esta ley no tiene efectos retroactivos. Ellos vienen a reclamarnos la Justicia que el Congreso puede dar que es sancionar leyes justas”.

Durante su exposición, Guzmán Coraita remarcó que el proyecto intenta equilibrar derechos y demandas sociales. “Y esta ley es una ley justa porque contempla los derechos de las víctimas, porque contempla el derecho de los adolescentes que delinquen y porque respeta y contempla las necesidades de seguridad y justicia que tiene toda la sociedad en su conjunto. Por todas esas razones, pido la aprobación de este proyecto”, afirmó.

El senador también respondió a las críticas que señalan una posible regresión en materia de derechos humanos. “Algunos han intentado instalar la idea de que esta reforma implicaría una regresión en materia de derechos humanos y eso no es correcto”, sostuvo.

En la misma línea, agregó que con la reforma penal juvenil están “avanzando hacia adelante, poniendo a la Argentina en sintonía con los compromisos internacionales que tiene asumido”.

Guzmán Coraita calificó la jornada parlamentaria como un punto de inflexión y subrayó la antigüedad del régimen actual. “Estamos frente a una jornada histórica porque hoy nos proponemos derogar una ley que rige en nuestro país hace ya 46 años, la Ley 22.278, que establece el régimen penal de la minoridad (...) Nos proponemos reemplazarla por un régimen moderno, integral, especializado de responsabilidad penal juvenil en donde estén debidamente garantizados los derechos al debido proceso y las demás garantías procesales”, enfatizó.

Según indicó el miembro informante, la propuesta se apoya en pilares concretos. “Se trata de una reforma que tiene pilares claros: la protección integral de los derechos de los adolescentes que delinquen, la prevención del delito, la tutela judicial efectiva de las víctimas y de sus familias, la justicia real y la protección de la sociedad en su conjunto”, concluyó.

Embed - SENADOR GONZALO GUZMÁN CORAITA - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26

Tratan la Ley Penal Juvenil

Luego de las cuestiones previas, inició el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en la cámara alta del Congreso de la Nación. Tiene media sanción en Diputados.

Hay quórum

A las 11:14, el Senado obtuvo quórum y la presidenta de la cámara, Victoria Villarruel, inició la sesión donde se tratará la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil.

Gremios jujeños convocan a una jornada de protesta contra la Reforma Laboral esta tarde

El debate por la Reforma Laboral comienza a las 11 en el Congreso de la Nación en donde ya se reportan algunos incidentes. En este contexto, gremios de la provincia de Jujuy convocaron esta tarde a una movilización por las calles de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La misma está prevista para las 16hs y el punto de encuentro será Av. 19 de Abril y Lavalle, en el centro de nuestra ciudad.

Hasta el momento, los gremios que confirmaron su participación son: CEDEMS, APUAP, ADIUJNU, Intergremial y SEOM. Además, también confirmaron a TodoJujuy que se adherirán otras organizaciones de la economía popular.

Toda la información en: Gremios jujeños convocan a una jornada de protesta contra la Reforma Laboral esta tarde

Reforma Laboral en el Senado: hay movilizaciones en el Obelisco y el Congreso

En la antesala del debate final por la reforma laboral en el Senado, una manifestación encabezada por trabajadores de la empresa FATE y organizaciones de izquierda bloqueó casi por completo la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay, mano a la Ciudad de Buenos Aires. La protesta se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad con presencia de Gendarmería, lo que generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito durante las primeras horas de la mañana.

La medida forma parte de una jornada de movilizaciones coordinadas en distintos puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Además del corte en la Panamericana, se registran concentraciones frente al Congreso de la Nación y en el Obelisco, donde manifestantes rechazan la reforma que el oficialismo buscará convertir en ley durante la sesión prevista para este viernes.

Protesta contra el gobierno nacional en el #Obelisco y en distintas ciudades del país

Protesta contra el gobierno nacional en el #Obelisco y en distintas ciudades del país

En el centro porteño se viven momentos de tensión: la intersección de Corrientes y 9 de Julio permanece cortada y se produjeron corridas en medio de un cara a cara entre manifestantes y efectivos de seguridad. Está previsto que las primeras columnas lleguen a las inmediaciones de Plaza Congreso alrededor de las 10, una hora antes del inicio del debate parlamentario, en el perímetro comprendido por Avenida Entre Ríos, Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen.

Qué propone la reforma laboral y por qué vuelve al Senado

El proyecto, parte de lo que el oficialismo denomina “Ley de Modernización Laboral”, fue aprobado en la Cámara de Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra el pasado 20 de febrero, en medio de fuertes protestas sociales y una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo de la iniciativa.

Entre sus principales puntos, la reforma contempla ampliar la jornada laboral hasta 12 horas diarias, abaratar los costos de despido, flexibilizar el régimen de horas extras mediante un “banco de horas” en lugar de pago adicional, y limitar el derecho a huelga en sectores esenciales, además de habilitar acuerdos en moneda extranjera y facilitar la formalización de empleo.

El artículo eliminado en Diputados —que reducía salarios durante licencias médicas— fue considerado por sectores aliados y opositores demasiado controvertido y ajeno a consensos básicos, por lo cual fue suprimido, lo que obliga ahora a que el Senado ratifique el texto modificado antes de la sanción definitiva de la ley.

Posición oficialista: modernización y empleo

Desde el oficialismo, que busca convertir la reforma en ley antes de que el Congreso inaugure las sesiones ordinarias el 1° de marzo, argumentan que la legislación es un paso necesario para modernizar el mercado laboral argentino. Las autoridades del bloque de gobierno sostienen que las normas vigentes están “obsoletas” y que los cambios impulsarán la creación de empleo formal y atraerán inversiones.

Desde sectores afines al Ejecutivo también se recalca que la reforma busca atraer inversiones, formalizar empleo y reducir litigios laborales, sosteniendo que un mercado de trabajo más flexible es una condición para reactivar la economía y disminuir la informalidad, que afecta a una parte importante de la fuerza laboral.

Críticas de la oposición y sindicatos

La oposición política y los principales sindicatos han sido enfáticos en su rechazo al proyecto y anuncian estrategias para frenar o limitar sus efectos incluso después de una posible sanción en el Senado. Legisladores de Unión por la Patria y otros bloques opositores han denunciado que la reforma debilita derechos laborales históricos, precariza las condiciones de trabajo y reduce el poder de negociación de los sindicatos, provocando un choque directo con el modelo de protección social vigente.

En ese mismo sentido, la CGT anunció que acompañará un planteo judicial contra la reforma laboral ante la Justicia si el Senado la aprueba, argumentando que varios de sus artículos podrían ser inconstitucionales al afectar derechos consagrados en la Constitución nacional, tales como el principio de protección al trabajador y las garantías colectivas de los sindicatos.

La central obrera también confirmó una marcha para el próximo lunes frente a los tribunales porteños para respaldar la presentación legal, en un escalamiento de su estrategia de oposición al proyecto tras las recientes protestas y huelgas.

Paro de sindicatos contra la reforma laboral.

El contexto de debate y la agenda parlamentaria

La sesión de hoy se da en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para avanzar con su paquete de reformas antes del inicio formal de las sesiones ordinarias, que tendrá lugar el domingo 1° de marzo con el discurso presidencial en la Asamblea Legislativa. La reforma laboral y otras iniciativas como la modificación de la Ley de Glaciares y el régimen penal juvenil conforman los temas más urgentes en la agenda parlamentaria de fin de febrero.

La votación en el Senado se perfila como un momento definitorio para la coalición gobernante y para la oposición, que observa en la reforma laboral una pieza clave del modelo económico de la gestión actual, pero también una posible fuente de conflicto social y jurídico en los próximos meses.

