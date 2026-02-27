En vivo minuto a minuto: el Senado aprobó la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil

LOS 10 PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA LABORAL
1. Nuevo cálculo de indemnizaciones
La indemnización por despido sin causa se calculará únicamente sobre la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo y vacaciones. La actualización de créditos laborales se hará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec más un 3% anual.
2. Banco de horas y vacaciones
Se habilita el banco de horas mediante acuerdo escrito para compensar horas extras. Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos de al menos siete días consecutivos.
3. Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
Se crea un fondo financiado por empleadores: 1% de las remuneraciones en grandes empresas y 2,5% en MiPyMEs, con posibilidad de aumento con aval legislativo.
4. Fondos de cese por convenio
Los convenios colectivos podrán establecer fondos de cese laboral con capitalización individual, administrados mediante aportes mensuales del empleador.
5. Período de prueba extendido
Se amplía a seis meses en general y hasta ocho meses en empresas de hasta cinco empleados. Durante ese período no habrá indemnización por despido.
6. Eliminación de multas por trabajo no registrado
Se eliminan sanciones de la Ley 24.013 y se crea un régimen de regularización sin multas, aunque deberán abonarse diferencias salariales y previsionales.
7. Reducción de cargas sociales
Se reducen contribuciones patronales: 1 punto para grandes empresas y 2,5 para MiPyMEs, en el marco de un régimen de modernización e inversión.
8. Pago en cuotas de sentencias judiciales
Las empresas podrán abonar sentencias laborales en cuotas: hasta seis en grandes compañías y hasta doce en MiPyMEs.
9. Límites a aportes sindicales y patronales
Se establecen topes: 0,5% para aportes patronales a cámaras empresarias (voluntarios desde 2028) y 2% para trabajadores. Se mantiene el 6% destinado a obras sociales.
10. Registro digital y pago bancario
El registro laboral será digital ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Los libros podrán digitalizarse y los salarios deberán pagarse exclusivamente por vía bancaria.
La nueva regulación introduce un rediseño integral del sistema laboral privado, con impacto en empleadores, trabajadores y sindicatos. Ahora comenzará la etapa de reglamentación para su aplicación efectiva.