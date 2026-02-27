En vivo minuto a minuto: el Senado aprobó la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil

Live Blog Post

La defensa del miembro informante

El senador salteño de La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita, defendió en el recinto el proyecto de reforma del régimen penal juvenil y sostuvo que la iniciativa responde a estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“Estamos ante un proyecto que nos pone en sintonía con los estándares internacionales de derechos humanos que hemos olvidado hace ya mucho tiempo. No podemos ya postergar una respuesta porque la sociedad nos reclama esa respuesta”, expresó durante su intervención ante la Cámara.

El legislador enmarcó el debate en un contexto de fuerte presencia de familiares de víctimas en el Congreso y vinculó ese reclamo con la necesidad de actualizar la normativa vigente.

En ese sentido, hizo alusión directa a quienes siguieron la discusión desde las gradas. “Escuché el reclamo que venían a traer al Congreso de la Nación esas familias y venían a decir ‘venimos al Congreso a buscar Justicia’”, señaló.

Luego planteó un interrogante sobre el rol del Poder Legislativo: “Uno se pregunta ¿buscar Justicia en el Congreso? Ellos no venían a buscar una respuesta concreta para su situaciones porque saben que esta ley no tiene efectos retroactivos. Ellos vienen a reclamarnos la Justicia que el Congreso puede dar que es sancionar leyes justas”.

Durante su exposición, Guzmán Coraita remarcó que el proyecto intenta equilibrar derechos y demandas sociales. “Y esta ley es una ley justa porque contempla los derechos de las víctimas, porque contempla el derecho de los adolescentes que delinquen y porque respeta y contempla las necesidades de seguridad y justicia que tiene toda la sociedad en su conjunto. Por todas esas razones, pido la aprobación de este proyecto”, afirmó.

El senador también respondió a las críticas que señalan una posible regresión en materia de derechos humanos. “Algunos han intentado instalar la idea de que esta reforma implicaría una regresión en materia de derechos humanos y eso no es correcto”, sostuvo.

En la misma línea, agregó que con la reforma penal juvenil están “avanzando hacia adelante, poniendo a la Argentina en sintonía con los compromisos internacionales que tiene asumido”.

Guzmán Coraita calificó la jornada parlamentaria como un punto de inflexión y subrayó la antigüedad del régimen actual. “Estamos frente a una jornada histórica porque hoy nos proponemos derogar una ley que rige en nuestro país hace ya 46 años, la Ley 22.278, que establece el régimen penal de la minoridad (...) Nos proponemos reemplazarla por un régimen moderno, integral, especializado de responsabilidad penal juvenil en donde estén debidamente garantizados los derechos al debido proceso y las demás garantías procesales”, enfatizó.

Según indicó el miembro informante, la propuesta se apoya en pilares concretos. “Se trata de una reforma que tiene pilares claros: la protección integral de los derechos de los adolescentes que delinquen, la prevención del delito, la tutela judicial efectiva de las víctimas y de sus familias, la justicia real y la protección de la sociedad en su conjunto”, concluyó.