miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 19:39
País.

Reforma Laboral: la CGT anticipa que irá a la Justicia y convoca a movilizar

Tras una reunión de su conducción, la CGT anunció que judicializará la reforma laboral si se sanciona esta semana y confirmó una marcha a Tribunales el lunes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
CGT (foto ilustrativa).

CGT (foto ilustrativa).

Según adelantaron desde la central obrera, dan por hecho que el proyecto cuenta con los votos necesarios para su sanción esta semana. Ante ese escenario, la CGT descartó impulsar un nuevo paro general y concentrará su estrategia en la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra los artículos que consideran vulneran derechos laborales.

Reforma laboral: la estrategia judicial de la CGT

Uno de los secretarios generales de la central, Jorge Sola, explicó que la conducción avanzará con “la presentación judicial respecto de lo que creemos inconstitucional dentro de este proyecto de ley”. Los equipos jurídicos sindicales analizan desde hace semanas el texto y preparan los argumentos para impugnar los puntos más sensibles.

Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral.
CGT (foto ilustrativa).

CGT (foto ilustrativa).

Entre los ejes que cuestionan figuran cambios en el derecho de huelga, la ampliación del período de prueba y modificaciones en los esquemas indemnizatorios a través de convenios colectivos. También advierten sobre la redefinición de conceptos salariales que impactarían en el cálculo de indemnizaciones y, en general, sobre la posible afectación de principios constitucionales de protección al trabajador.

Reforma laboral: sin paro general y con marchas

La CGT resolvió no convocar a una nueva huelga nacional al considerar que, en la antesala de una votación que ven encaminada, el impacto político sería bajo y el costo alto. En cambio, la central apostará a la judicialización como herramienta principal para frenar o recortar los efectos de la norma.

En paralelo, los gremios del sector más combativo anunciaron una movilización al Congreso el día de la sesión en el Senado. Algunos sindicatos anticiparon medidas propias, entre ellos la Asociación de Trabajadores del Estado, aunque sin convocatoria a paro general. La conducción cegetista busca evitar una fractura interna y ordenar la estrategia para el escenario posterior a la eventual sanción de la reforma laboral.

