miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 07:03
Jujuy.

Cambios en el horario de atención del Registro Civil, precios de los trámites y todos los detalles

La sede del Registro Civil de Belgrano 1083 sumará atención vespertina para trámites de DNI y Pasaporte. Mirá cómo pedir partidas online.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Desde el lunes 2 de marzo, comenzará a regir un nuevo horario de atención vespertina para la realización de trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte en la Casa Central del Registro Civil, ubicada en Belgrano 1083, en San Salvador de Jujuy.

Lee además
DNI en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

La Oficina Móvil del Registro Civil estará en el Paseo de las Flores
seccional 16 - Puna Jujeña
Tragedia.

Murió el encargado del Registro Civil de la Puna Jujeña en un choque

Con esta medida, la oficina central atenderá de lunes a viernes en doble turno: de 7:30 a 12:30 y de 14:30 a 19:30 horas.

Desde el organismo explicaron que la iniciativa busca facilitar el acceso a los trámites a aquellas personas que, por motivos laborales, educativos o personales, no pueden concurrir en horario matutino o acercarse a otras delegaciones del Registro Civil.

La ampliación del horario apunta a optimizar la atención al público, descomprimir la demanda en los turnos de la mañana y brindar una alternativa concreta para quienes requieren renovar o gestionar su DNI y pasaporte sin afectar su rutina diaria.

Asimismo, recordaron que los trámites se realizan de manera presencial en la Casa Central y recomendaron concurrir con la documentación necesaria para agilizar el proceso y evitar demoras.

Registro civil Jujuy .jpg
Registro Civil de Jujuy.

Registro Civil de Jujuy.

Cómo solicitar partidas online (Nacimiento - Matrimonio - Defunción)

  • Entrar a la web del Registro Civil o en www.tujujuy.gob.ar/

  • Crear usuario (el n° de trámite figura en el DNI) y sigue los pasos.

  • Las actas se reciben por email (ver correo no deseado) o el historial de CONSULTAS de la misma web.

  • Costo de cada acta solicitada: $ 4.000, pago con tarjeta de crédito y débito de cualquier banco, mediante Macro Click de Pago.

  • Sin límite de impresión hasta la fecha de vencimiento.

  • La recepción de partidas puede demorar hasta 3 días hábiles.

Valores vigentes de trámites en el Registro Civil de Jujuy – Período 2026

  • Actas / Partidas: $4.000
  • Adición de apellido: $5.000
  • Matrimonio en oficina: $28.000
  • Matrimonio en oficina móvil: $70.000
  • Unión / Cese convivencial: $21.000
  • Autorización de viaje particular: $11.000
  • Autorización de viaje institucional: $8.000 (por cada menor)
  • Rectificación de actas: $7.000
  • Inscripción extraña jurisdicción: $16.000
  • Pedidos de informes: $6.000
  • Formularios: $1.000
  • Inscripción de convención matrimonial: $25.000

Una por una, la ubicación de las oficinas del Registro Civil en Jujuy

En San Salvador de Jujuy

  • Oficina Central: calle Belgrano N°1083, barrio Centro
  • San Pedrito: Oficina N° 2554 “Capital I” Rivadavia s/n
  • Cuyaya: Oficina N° 2697 “Capital II” Olavarría esquina Fioravanti
  • Alto Comedero: Oficina N° 2945 Olimpia Barrionuevo esquina Forestal

En el interior

  • San Pedro: Oficina N° 1236 Bolivia N° 555
  • Humahuaca: Oficina N° 1208 Entre Ríos esquina Corrientes
  • Tilcara: Oficina N° 1241 Bolívar s/n
  • El Carmen: Oficina N° 1202 San Martín N° 108
  • Ledesma: Oficina N° 1213 Sixto Ovejero s/n
  • Palpalá: Oficina N° 1225 Av. Italia esquina República de Siria
  • Perico: Oficina N° 1205 Belgrano s/n

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Oficina Móvil del Registro Civil estará en el Paseo de las Flores

Murió el encargado del Registro Civil de la Puna Jujeña en un choque

Salta: cuánto costarán los trámites del Registro Civil desde el lunes

Desde hoy aumentaron los valores de los trámites del Registro Civil de Jujuy

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Lo que se lee ahora
Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Por  Federico Franco

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte video
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación video
Por el Peronismo Federal.

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel