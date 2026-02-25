Cambios en el horario de atención del Registro Civil, precios de los trámites y todos los detalles

Foto ilustrativa.

Desde el lunes 2 de marzo, comenzará a regir un nuevo horario de atención vespertina para la realización de trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte en la Casa Central del Registro Civil, ubicada en Belgrano 1083, en San Salvador de Jujuy.

Con esta medida, la oficina central atenderá de lunes a viernes en doble turno: de 7:30 a 12:30 y de 14:30 a 19:30 horas.

Desde el organismo explicaron que la iniciativa busca facilitar el acceso a los trámites a aquellas personas que, por motivos laborales, educativos o personales, no pueden concurrir en horario matutino o acercarse a otras delegaciones del Registro Civil.

La ampliación del horario apunta a optimizar la atención al público, descomprimir la demanda en los turnos de la mañana y brindar una alternativa concreta para quienes requieren renovar o gestionar su DNI y pasaporte sin afectar su rutina diaria.

Asimismo, recordaron que los trámites se realizan de manera presencial en la Casa Central y recomendaron concurrir con la documentación necesaria para agilizar el proceso y evitar demoras. Registro civil Jujuy .jpg Registro Civil de Jujuy. Cómo solicitar partidas online (Nacimiento - Matrimonio - Defunción) Entrar a la web del Registro Civil o en www.tujujuy.gob.ar/

Crear usuario (el n° de trámite figura en el DNI) y sigue los pasos.

Las actas se reciben por email (ver correo no deseado) o el historial de CONSULTAS de la misma web.

Costo de cada acta solicitada: $ 4.000 , pago con tarjeta de crédito y débito de cualquier banco, mediante Macro Click de Pago .

Sin límite de impresión hasta la fecha de vencimiento.

La recepción de partidas puede demorar hasta 3 días hábiles. Valores vigentes de trámites en el Registro Civil de Jujuy – Período 2026 Actas / Partidas: $4.000

Adición de apellido: $5.000

Matrimonio en oficina: $28.000

Matrimonio en oficina móvil: $70.000

Unión / Cese convivencial: $21.000

Autorización de viaje particular: $11.000

Autorización de viaje institucional: $8.000 (por cada menor)

Rectificación de actas: $7.000

Inscripción extraña jurisdicción: $16.000

Pedidos de informes: $6.000

Formularios: $1.000

Inscripción de convención matrimonial: $25.000 Una por una, la ubicación de las oficinas del Registro Civil en Jujuy En San Salvador de Jujuy Oficina Central: calle Belgrano N°1083, barrio Centro

San Pedrito: Oficina N° 2554 “Capital I” Rivadavia s/n

Cuyaya: Oficina N° 2697 “Capital II” Olavarría esquina Fioravanti

Alto Comedero: Oficina N° 2945 Olimpia Barrionuevo esquina Forestal En el interior San Pedro: Oficina N° 1236 Bolivia N° 555

Humahuaca: Oficina N° 1208 Entre Ríos esquina Corrientes

Tilcara: Oficina N° 1241 Bolívar s/n

El Carmen: Oficina N° 1202 San Martín N° 108

Ledesma: Oficina N° 1213 Sixto Ovejero s/n

Palpalá: Oficina N° 1225 Av. Italia esquina República de Siria

Perico: Oficina N° 1205 Belgrano s/n

