Cambios en el horario de atención del Registro Civil, precios de los trámites y todos los detalles

Desde el lunes 2 de marzo, comenzará a regir un nuevo horario de atención vespertina para la realización de trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte en la Casa Central del Registro Civil, ubicada en Belgrano 1083, en San Salvador de Jujuy.
Con esta medida, la oficina central atenderá de lunes a viernes en doble turno: de 7:30 a 12:30 y de 14:30 a 19:30 horas.
Desde el organismo explicaron que la iniciativa busca facilitar el acceso a los trámites a aquellas personas que, por motivos laborales, educativos o personales, no pueden concurrir en horario matutino o acercarse a otras delegaciones del Registro Civil.
La ampliación del horario apunta a optimizar la atención al público, descomprimir la demanda en los turnos de la mañana y brindar una alternativa concreta para quienes requieren renovar o gestionar su DNI y pasaporte sin afectar su rutina diaria.
Asimismo, recordaron que los trámites se realizan de manera presencial en la Casa Central y recomendaron concurrir con la documentación necesaria para agilizar el proceso y evitar demoras.