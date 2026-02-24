Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

El ajuste promedio ronda el 7% y alcanza a los servicios que conectan la capital con localidades del Ramal, los Valles, la Quebrada y la Puna.
Nuevos valores del transporte de madia distancia en Jujuy
El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el lunes 2 de marzo de 2026 y, comparando con los valores vigentes desde el 1° de enero de 2026, se observa un incremento promedio que ronda entre el 6% y el 7%, según el destino.
Subas en el Ramal
Entre los destinos más utilizados se registran los siguientes valores actualizados:
San Pedro pasará de $6.200 a $6.600 (+6,45%)
Libertador General San Martín de $10.600 a $11.300 (+6,60%)
Yuto de $15.200 a $16.300 (+7,23%)
Palma Sola de $16.700 a $17.800
La mayoría de los destinos de esta zona muestran incrementos que se ubican entre el 6,5% y el 7%.
San Pedro $6.600 - antes $6.200
Chalicán $8.700 – antes $8.100
Santa Clara $9.100 – antes $8.500
Fraile Pintado $9.900 – antes $9.300
L.G.S.M. $11.300 - antes $10.600
Calilegua $12.000 - antes $11.200
Caimancito $13.700 - antes $12.800
Yuto $16.300 - antes $15.200
Palma Sola $17.800 - antes $16.700
Valles y zona de los diques
En los trayectos más cortos también se aplicará la actualización tarifaria:
El Carmen: $2.459 a $2.632 (+7%)
Perico: $3.197 a $3.421 (+7%)
Monterrico: $3.299 a $3.530 (+7%)
Aguas Calientes: $6.005 a $6.425
El porcentaje de incremento en esta zona se mantiene cercano al 7%, en línea con el promedio provincial.
El Carmen — $2.632 – antes $2.459
Carahunco — $2.910 – antes $2.720
San Antonio — $3.297
Perico — $3.421 – antes $3.197
Monterrico — $3.530 – antes $3.299
Las Pampitas — $3.964 – antes $3.704
Aeropuerto — $4.616
Puesto Viejo — $5.294 - antes $4.948
La Mendieta — $5.560 – antes $5.196
Aguas Calientes — $6.425 - antes $6.005
Quebrada y Puna
En el corredor turístico y de mayor distancia también habrá modificaciones:
Volcán: $4.000 a $4.300 (+7,5%)
Tilcara: $8.800 a $9.400 (+6,82%)
Abra Pampa: $22.400 a $23.900
La Quiaca: $28.900 a $30.900 (+6,92%)
Volcán $4.300 - antes $4.000
Tumbaya $5.000 – antes $4.700
Maimará $8.500 – antes $8.000
Purmamarca $8.900 – antes $8.300
Tilcara $9.400 – antes $8.800
Humahuaca $13.900 –
Abra Pampa $23.900 – antes $22.400
La Quiaca $30.900 – antes $28.900
Tomando como punto de salida San Salvador de Jujuy, los valores quedarán en: