Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

Desde el lunes 2 de marzo comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario para el transporte de media distancia en Jujuy. Se trata del segundo incremento en lo que va de 2026, luego del aplicado el 1° de enero.

El ajuste promedio ronda el 7% y alcanza a los servicios que conectan la capital con localidades del Ramal, los Valles, la Quebrada y la Puna.

Nuevos valores del transporte de madia distancia en Jujuy El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el lunes 2 de marzo de 2026 y, comparando con los valores vigentes desde el 1° de enero de 2026, se observa un incremento promedio que ronda entre el 6% y el 7%, según el destino.

Subas en el Ramal Entre los destinos más utilizados se registran los siguientes valores actualizados:

San Pedro pasará de $6.200 a $6.600 (+6,45%) Libertador General San Martín de $10.600 a $11.300 (+6,60%) Yuto de $15.200 a $16.300 (+7,23%) Palma Sola de $16.700 a $17.800 La mayoría de los destinos de esta zona muestran incrementos que se ubican entre el 6,5% y el 7%. San Pedro $6.600 - antes $6.200

Chalicán $8.700 – antes $8.100

Santa Clara $9.100 – antes $8.500

Fraile Pintado $9.900 – antes $9.300

L.G.S.M. $11.300 - antes $10.600

Calilegua $12.000 - antes $11.200

Caimancito $13.700 ­- antes $12.800

Yuto $16.300 - antes $15.200

Palma Sola $17.800 - antes $16.700 terminal transporte colectivos.jpg El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el 2 de marzo para el transporte de media distancia. El incremento promedio ronda el 7% en toda la provincia. Valles y zona de los diques En los trayectos más cortos también se aplicará la actualización tarifaria: El Carmen: $2.459 a $2.632 (+7%) Perico: $3.197 a $3.421 (+7%) Monterrico: $3.299 a $3.530 (+7%) Aguas Calientes: $6.005 a $6.425 El porcentaje de incremento en esta zona se mantiene cercano al 7%, en línea con el promedio provincial. El Carmen — $2.632 – antes $2.459

Carahunco — $2.910 – antes $2.720

San Antonio — $3.297

Perico — $3.421 – antes $3.197

Monterrico — $3.530 – antes $3.299

Las Pampitas — $3.964 – antes $3.704

Aeropuerto — $4.616

Puesto Viejo — $5.294 - antes $4.948

La Mendieta — $5.560 – antes $5.196

Aguas Calientes — $6.425 - antes $6.005 Quebrada y Puna En el corredor turístico y de mayor distancia también habrá modificaciones: Volcán: $4.000 a $4.300 (+7,5%) Tilcara: $8.800 a $9.400 (+6,82%) Abra Pampa: $22.400 a $23.900 La Quiaca: $28.900 a $30.900 (+6,92%) Volcán $4.300 - antes $4.000

Tumbaya $5.000 – antes $4.700

Maimará $8.500 – antes $8.000

Purmamarca $8.900 – antes $8.300

Tilcara $9.400 – antes $8.800

Humahuaca $13.900 –

Abra Pampa $23.900 – antes $22.400

La Quiaca $30.900 – antes $28.900 Tomando como punto de salida San Salvador de Jujuy, los valores quedarán en: San Salvador de Jujuy a Palpalá $ 1.500,

Perico $ 3.400,

San Pedro de Jujuy $ 6.600,

Fraile Pintado $ 9.900,

Libertador General San Martín $ 11.300,

Calilegua $ 12.000,

Caimancito $ 13.700

Yuto $ 16.300

Desde esta ciudad a Volcán $ 4.300,

Tumbaya $ 5.000,

Purmamarca $ 8.900,

Maimará $ 8.500,

Tilcara $ 9.400,

Huacalera $ 11.100,

Uquía $ 12.800,

Humahuaca $ 13.900,

Tres Cruces $ 21.000,

Abra Pampa $ 23.900,

Puesto del Marques $ 25.800,

Pumahuasi $ 29.300

La Quiaca $ 30.900.

Hacia El Carmen $ 2.632,

Perico $ 4.273,

San Antonio $ 3.297,

Monterrico $ 3.530,

La Mendieta $ 1.400,

Santa Clara $ 9.100,

El Piquete $ 10.500,

Palma Sola $ 17.800,

Vinalito $ 17.400,

El Talar $ 18.800

Susques $ 22.600.

