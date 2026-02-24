martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 10:53
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el 2 de marzo para el transporte de media distancia. El incremento promedio ronda el 7% en toda la provincia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
terminal de omnibus jujuy (1)
Colectivos en Jujuy. 
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy
Transporte en Jujuy: cómo funcionarán colectivos y servicios durante el Carnaval
Servicios.

Transporte en Jujuy: cómo funcionarán colectivos y servicios durante el Carnaval

El ajuste promedio ronda el 7% y alcanza a los servicios que conectan la capital con localidades del Ramal, los Valles, la Quebrada y la Puna.

Nuevos valores del transporte de madia distancia en Jujuy

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el lunes 2 de marzo de 2026 y, comparando con los valores vigentes desde el 1° de enero de 2026, se observa un incremento promedio que ronda entre el 6% y el 7%, según el destino.

Subas en el Ramal

Entre los destinos más utilizados se registran los siguientes valores actualizados:

San Pedro pasará de $6.200 a $6.600 (+6,45%)

Libertador General San Martín de $10.600 a $11.300 (+6,60%)

Yuto de $15.200 a $16.300 (+7,23%)

Palma Sola de $16.700 a $17.800

La mayoría de los destinos de esta zona muestran incrementos que se ubican entre el 6,5% y el 7%.

  • San Pedro $6.600 - antes $6.200
  • Chalicán $8.700 – antes $8.100
  • Santa Clara $9.100 – antes $8.500
  • Fraile Pintado $9.900 – antes $9.300
  • L.G.S.M. $11.300 - antes $10.600
  • Calilegua $12.000 - antes $11.200
  • Caimancito $13.700 ­- antes $12.800
  • Yuto $16.300 - antes $15.200
  • Palma Sola $17.800 - antes $16.700
terminal transporte colectivos.jpg
El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el 2 de marzo para el transporte de media distancia. El incremento promedio ronda el 7% en toda la provincia.



Valles y zona de los diques

En los trayectos más cortos también se aplicará la actualización tarifaria:

El Carmen: $2.459 a $2.632 (+7%)

Perico: $3.197 a $3.421 (+7%)

Monterrico: $3.299 a $3.530 (+7%)

Aguas Calientes: $6.005 a $6.425

El porcentaje de incremento en esta zona se mantiene cercano al 7%, en línea con el promedio provincial.

  • El Carmen — $2.632 – antes $2.459
  • Carahunco — $2.910 – antes $2.720
  • San Antonio — $3.297
  • Perico — $3.421 – antes $3.197
  • Monterrico — $3.530 – antes $3.299
  • Las Pampitas — $3.964 – antes $3.704
  • Aeropuerto — $4.616
  • Puesto Viejo — $5.294 - antes $4.948
  • La Mendieta — $5.560 – antes $5.196
  • Aguas Calientes — $6.425 - antes $6.005

Quebrada y Puna

En el corredor turístico y de mayor distancia también habrá modificaciones:

Volcán: $4.000 a $4.300 (+7,5%)

Tilcara: $8.800 a $9.400 (+6,82%)

Abra Pampa: $22.400 a $23.900

La Quiaca: $28.900 a $30.900 (+6,92%)

  • Volcán $4.300 - antes $4.000
  • Tumbaya $5.000 – antes $4.700
  • Maimará $8.500 – antes $8.000
  • Purmamarca $8.900 – antes $8.300
  • Tilcara $9.400 – antes $8.800
  • Humahuaca $13.900 –
  • Abra Pampa $23.900 – antes $22.400
  • La Quiaca $30.900 – antes $28.900

Tomando como punto de salida San Salvador de Jujuy, los valores quedarán en:

  • San Salvador de Jujuy a Palpalá $ 1.500,
  • Perico $ 3.400,
  • San Pedro de Jujuy $ 6.600,
  • Fraile Pintado $ 9.900,
  • Libertador General San Martín $ 11.300,
  • Calilegua $ 12.000,
  • Caimancito $ 13.700
  • Yuto $ 16.300
  • Desde esta ciudad a Volcán $ 4.300,
  • Tumbaya $ 5.000,
  • Purmamarca $ 8.900,
  • Maimará $ 8.500,
  • Tilcara $ 9.400,
  • Huacalera $ 11.100,
  • Uquía $ 12.800,
  • Humahuaca $ 13.900,
  • Tres Cruces $ 21.000,
  • Abra Pampa $ 23.900,
  • Puesto del Marques $ 25.800,
  • Pumahuasi $ 29.300
  • La Quiaca $ 30.900.
  • Hacia El Carmen $ 2.632,
  • Perico $ 4.273,
  • San Antonio $ 3.297,
  • Monterrico $ 3.530,
  • La Mendieta $ 1.400,
  • Santa Clara $ 9.100,
  • El Piquete $ 10.500,
  • Palma Sola $ 17.800,
  • Vinalito $ 17.400,
  • El Talar $ 18.800
  • Susques $ 22.600.

