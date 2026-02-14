Transporte especial por Carnaval 2026: cuáles son los precios de los pasajes y horarios

Terminal de Jujuy - Foto de archivo

De cara a la llegada del Carnaval grande en Jujuy, ya se dieron a conocer los precios de los viajes especiales que saldrán desde la Terminal Nueva hacia las principales localidades de la Quebrada. Estos servicios funcionarán de manera extraordinaria y no reemplazan a los viajes tradicionales, cuyos valores se mantienen sin cambios.

Cuánto costarán los viajes especiales por Carnaval Desde el viernes 13 de febrero por la mañana, los colectivos especiales comenzaron a operar bajo la modalidad habitual: una vez completo el coche, el servicio parte hacia destino.

Embed - Transporte especial por Carnaval desde el viernes: cuál es el precio de los pasajes Los precios establecidos para este Carnaval 2026 son los siguientes: Humahuaca: $15.000

Tilcara: $11.000

Maimará: $10.000

Purmamarca (por Ruta 9): $10.000

Volcán y Tumbaya: $9.000 Estos valores aplican exclusivamente a los viajes especiales, que se habilitan ante la alta demanda por las celebraciones en la Quebrada. De esta forma, el transporte tradicional continuará con los mismos montos y horarios estipulados.

terminal de omnibus jujuy (3) Cronograma de Carnaval 2026 en Jujuy 12 de febrero: Jueves de Comadres

14 de febrero: Sábado de Desentierro

15 y 16 de febrero: Carnaval Grande

17 de febrero: Martes de Chaya

21 de febrero: Carnaval Chico

22 de febrero: Entierro del Carnaval

28 de febrero: Carnaval de Flores

7 de marzo: Carnaval de Remache Embed - Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







