sábado 14 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de febrero de 2026 - 08:20
Atención.

Transporte especial por Carnaval 2026: cuáles son los precios de los pasajes y horarios

Desde este viernes 13 de febrero arrancó la implementación del transporte de media distancia especial debido al Carnaval 2026. Estos servicios no afectarán al transporte diario.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Terminal de Jujuy - Foto de archivo

Terminal de Jujuy - Foto de archivo

De cara a la llegada del Carnaval grande en Jujuy, ya se dieron a conocer los precios de los viajes especiales que saldrán desde la Terminal Nueva hacia las principales localidades de la Quebrada. Estos servicios funcionarán de manera extraordinaria y no reemplazan a los viajes tradicionales, cuyos valores se mantienen sin cambios.

Lee además
Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000
Precios.

Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000
Bendiciones de banderas y comparsas en Humahuaca video
Carnaval.

Realizaron la bendición de comparsas y banderas en Humahuaca con una multitud de carnavaleros

Cuánto costarán los viajes especiales por Carnaval

Desde el viernes 13 de febrero por la mañana, los colectivos especiales comenzaron a operar bajo la modalidad habitual: una vez completo el coche, el servicio parte hacia destino.

Embed - Transporte especial por Carnaval desde el viernes: cuál es el precio de los pasajes

Los precios establecidos para este Carnaval 2026 son los siguientes:

  • Humahuaca: $15.000
  • Tilcara: $11.000
  • Maimará: $10.000
  • Purmamarca (por Ruta 9): $10.000
  • Volcán y Tumbaya: $9.000

Estos valores aplican exclusivamente a los viajes especiales, que se habilitan ante la alta demanda por las celebraciones en la Quebrada. De esta forma, el transporte tradicional continuará con los mismos montos y horarios estipulados.

terminal de omnibus jujuy (3)

Cronograma de Carnaval 2026 en Jujuy

  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache
Embed - Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000

Realizaron la bendición de comparsas y banderas en Humahuaca con una multitud de carnavaleros

Viajes de Carnaval en Jujuy: errores frecuentes al volante y cómo prevenir accidentes

Casamientos en San Valentín: En Salta "Sí quiero", en Jujuy "Soltame carnaval"

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Lo que se lee ahora
carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la quebrada de humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Largas filas en Ruta 9 video
¡Atención!

Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Choque sobre Ruta 9 altura León video
Carnaval.

Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

Bajada de los diablos en Uquía - Foto: La Capital video
Carnaval.

Este sábado Uquía vivirá la bajada de más de 350 diablos y esperan una multitud

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Nuevas tarifas de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel