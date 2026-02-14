El SMN renovó la alerta por tormentas para Jujuy durante el fin de semana de Carnaval: mirá el pronóstico extendido

Después de un viernes marcado por intensas lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) modificó la alerta amarilla que estaba prevista para este sábado y dejó sin efecto la advertencia. No obstante, se espera una jornada inestable, con temperaturas máximas que no superarían los 24°C. Además, los especialistas anticiparon cómo se presentarán las condiciones del tiempo durante todo el fin de semana XXL por el Carnaval 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) modificó la alerta por tormentas que estaba prevista para este fin de semana en la provincia. De esta manera, durante este sábado no rige ninguna advertencia, aunque inicialmente estaba contemplada. La misma fue reprogramada para el domingo 15 de febrero.

Sin embargo, para la jornada de hoy se espera una máxima cercana a los 24°C, con cielo mayormente cubierto y probabilidad de tormentas a partir de la tarde. Según las previsiones, las precipitaciones tenderían a cesar durante la noche, dando paso a una mejora paulatina de las condiciones.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo rige alerta amarilla por fuertes tormentas en las zonas de Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques.

Estas condiciones comenzarían a desarrollarse durante la noche, con precipitaciones intensas que podrían estar acompañadas por granizo, fuerte actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Pronóstico extendido para el fin de semana de Carnaval 2026

De esta manera, según el pronóstico del SMN, el domingo presentaría una máxima cercana a los 26 °C, con alerta amarilla vigente en algunas zonas de Jujuy. Además, se prevén precipitaciones durante gran parte de la jornada, que también podrían afectar a San Salvador de Jujuy.

Para el lunes, las condiciones se mantendrían similares, con una temperatura máxima aproximada de 26 °C y tormentas a lo largo del día. Recién hacia después de las 18 horas se espera una mejora en el tiempo, con el cese gradual de las lluvias.

En tanto, el martes se anticipa un leve ascenso térmico, con una máxima estimada en 28 °C. El cielo permanecería parcialmente nublado y continuarían las probabilidades de tormentas durante gran parte de la jornada, mientras que las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada.