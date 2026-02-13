Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

Choque sobre Ruta 9 altura León

Aproximadamente a las 20.30 hs de este viernes, se reportó un choque en cadena sobre Ruta 9 a la altura de la localidad de León, con sentido hacia el Norte de la provincia de Jujuy. Debido a este hecho vial, se registraron demoras significativas en el tránsito, y luego de dos horas, Seguridad Vial confirmó que el paso se habilitó con normalidad.

Cabe destacar que las largas filas en sentido sur-norte corresponden a la gran concurrencia que generan los festejos por el Carnaval 2026 en las localidades y pueblos de la Quebrada.

Imágenes del choque en cadena y las largas filas sobre Ruta 9 choque en cadena ruta 9 Qué se sabe del choque en cadena sobre Ruta 9 en León Hasta el momento, se desconoce la cantidad exacta de vehículos que formaron parte del choque en cadena registrado sobre la Ruta 9, a la altura de la localidad de León.

Según los primeros datos oficiales, el siniestro vial se produjo alrededor de las 20:30, cuando varios rodados se vieron involucrados en el hecho. Como consecuencia, personal de Seguridad Vial informó que el tránsito permaneció interrumpido a media calzada, con paso alternado.

Sin embargo, cerca de dos horas después, las autoridades confirmaron que la circulación fue normalizada. En ese marco, reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución, teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que ascienden hacia la Quebrada durante estas horas, en el marco de los festejos por el Carnaval 2026.

