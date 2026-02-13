sábado 14 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de febrero de 2026 - 23:23
Carnaval.

Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

En la noche del viernes se registró un choque múltiple sobre Ruta 9 a la altura de la localidad de León. El tránsito ya fue habilitado. Piden circular con precaución.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Choque sobre Ruta 9 altura León

Choque sobre Ruta 9 altura León

Aproximadamente a las 20.30 hs de este viernes, se reportó un choque en cadena sobre Ruta 9 a la altura de la localidad de León, con sentido hacia el Norte de la provincia de Jujuy. Debido a este hecho vial, se registraron demoras significativas en el tránsito, y luego de dos horas, Seguridad Vial confirmó que el paso se habilitó con normalidad.

Lee además
cedems anuncio paro de 48 horas para el inicio de clases
Jujuy.

CEDEMS anunció paro de 48 horas para el inicio de clases
Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000
Precios.

Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000

Cabe destacar que las largas filas en sentido sur-norte corresponden a la gran concurrencia que generan los festejos por el Carnaval 2026 en las localidades y pueblos de la Quebrada.

Imágenes del choque en cadena y las largas filas sobre Ruta 9

choque en cadena ruta 9

Qué se sabe del choque en cadena sobre Ruta 9 en León

Hasta el momento, se desconoce la cantidad exacta de vehículos que formaron parte del choque en cadena registrado sobre la Ruta 9, a la altura de la localidad de León.

Según los primeros datos oficiales, el siniestro vial se produjo alrededor de las 20:30, cuando varios rodados se vieron involucrados en el hecho. Como consecuencia, personal de Seguridad Vial informó que el tránsito permaneció interrumpido a media calzada, con paso alternado.

Sin embargo, cerca de dos horas después, las autoridades confirmaron que la circulación fue normalizada. En ese marco, reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución, teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que ascienden hacia la Quebrada durante estas horas, en el marco de los festejos por el Carnaval 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

CEDEMS anunció paro de 48 horas para el inicio de clases

Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000

Dos jóvenes de Perico desaparecieron y son intensamente buscados

Realizaron la bendición de comparsas y banderas en Humahuaca con una multitud de carnavaleros

Reventó un neumático, perdió el control y chocó contra un puente en Ruta 34: hay tres heridos

Lo que se lee ahora
carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la quebrada de humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Largas filas en Ruta 9 video
¡Atención!

Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Choque sobre Ruta 9 altura León video
Carnaval.

Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

Bajada de los diablos en Uquía - Foto: La Capital video
Carnaval.

Este sábado Uquía vivirá la bajada de más de 350 diablos y esperan una multitud

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Nuevas tarifas de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel