Daniel Hendler en Jujuy: el rol de los festivales y los desafíos del cine andino

El actor, productor y director uruguayo Daniel Hendler participó en Jujuy del “Diálogo de Altura” , una entrevista abierta al público realizada en el marco del Festival de Cine de las Alturas . Durante el encuentro, habló sobre audiencias, exhibición cinematográfica, cine andino y producción audiovisual independiente.

En el marco de la 11° edición del Festival de Cine de las Alturas, Daniel Hendler formó parte de uno de los espacios más convocantes del evento: el tradicional “Diálogo de Altura” . La entrevista estuvo conducida por Daniel Desaloms, director artístico del festival, y permitió repasar distintos momentos de la trayectoria del artista uruguayo.

Durante la charla , Hendler compartió su mirada sobre el presente del cine regional y puso el foco en una de las problemáticas centrales de la industria audiovisual : la llegada de las películas a las audiencias . En ese sentido, destacó la importancia de los festivales como espacios de circulación , encuentro y descubrimiento de nuevas cinematografías.

“Son muy importantes porque podemos conocer otra cinematografía que de otra forma no llega a la audiencia”, expresó el actor, productor y director, al referirse al valor que tienen este tipo de eventos para acercar películas que muchas veces no encuentran lugar en los circuitos tradicionales de exhibición.

La presencia de Hendler generó interés entre el público, no solo por su recorrido como intérprete, sino también por su trabajo detrás de cámara. A lo largo del encuentro, se habló de su faceta como director, de sus cuatro películas y de su experiencia en el desarrollo de series web.

Cine andino, audiencias y exhibición

Uno de los ejes del “Diálogo de Altura” fue la situación de las audiencias en el cine andino. La conversación permitió analizar los desafíos que atraviesa actualmente la exhibición cinematográfica en la región y la dificultad que tienen muchas producciones para llegar a un público más amplio.

En ese marco, Hendler también reflexionó sobre las políticas de exhibición y remarcó que “las cuotas de pantalla son insuficientes”. Con esa definición, planteó la necesidad de seguir pensando mecanismos que permitan defender la diversidad cultural dentro del cine y garantizar mayor visibilidad para producciones de distintos territorios.

El artista uruguayo también se refirió al crecimiento sostenido del cine de su país y destacó el reconocimiento que alcanzaron varias producciones en los últimos años. “Casi todos los años hay películas uruguayas ganando premios”, señaló, al poner en valor el desarrollo audiovisual de Uruguay y su presencia en festivales internacionales.

Además, al hablar sobre la producción independiente y las limitaciones que pueden aparecer al momento de filmar, Hendler resumió su forma de trabajo con una frase concreta: “Adapto mis ideas a los recursos que haya”.

Un espacio clave para la cultura audiovisual

El Festival Internacional de Cine de las Alturas se consolida como uno de los encuentros cinematográficos más importantes de la región andina. Su programación busca visibilizar producciones de calidad, promover contenidos audiovisuales de distintos países y fortalecer el acceso a la cultura.

La participación de figuras como Daniel Hendler también permite acercar al público jujeño debates vinculados con la creación, la exhibición, las audiencias y el futuro del cine regional. Estos espacios no solo ponen en valor la trayectoria de artistas reconocidos, sino que también abren conversaciones necesarias sobre los desafíos actuales de la industria.

Con actividades abiertas, entrevistas, proyecciones y encuentros de formación, el festival sostiene una propuesta que combina cine, pensamiento y participación ciudadana. En ese contexto, el “Diálogo de Altura” con Hendler fue uno de los momentos destacados de esta edición.