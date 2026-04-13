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13 de abril de 2026 - 07:38
Streaming.

Netflix apuesta fuerte al cine argentino con una peli protagonizada por Darín y Peretti

La película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti combina tensión psicológica, conflictos emocionales y decisiones límite.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lo dejemos acá en Netflix.

Lo dejemos acá" en Netflix.

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Todo cambia con la llegada de un escritor en crisis, interpretado por Peretti, quien atraviesa un fuerte bloqueo creativo. A partir de ese encuentro, se desarrolla una relación intensa, marcada por tensiones, confrontaciones y una delgada línea entre lo correcto y lo cuestionable.

Uno de los ejes centrales del film es justamente esa idea: que lo incorrecto puede, en algunos casos, generar resultados inesperados. Sin embargo, el costo emocional y ético de esas decisiones será parte del conflicto que atraviesa toda la trama.

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"Lo dejemos acá" en Netflix.

El vínculo entre ambos personajes se convierte en el corazón de la película, alejándose de la típica relación entre paciente y analista para transformarse en un enfrentamiento constante entre dos visiones del mundo.

La dirección está a cargo de Hernán Goldfrid, mientras que el guion fue escrito por Emanuel Diez. La producción corre por cuenta de Kenya Films, con la participación de Darín junto a Chino Darín.

Aunque su estreno está previsto para el segundo semestre de 2026, “Lo dejamos acá” ya genera expectativa y se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del año dentro del cine argentino".

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