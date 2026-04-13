Netflix apuesta fuerte al cine argentino con una peli protagonizada por Darín y Peretti

Lo dejemos acá" en Netflix.

La plataforma Netflix prepara uno de los estrenos más esperados de 2026 con “Lo dejamos acá”. La historia propone una mirada inquietante sobre la salud mental y el rol del terapeuta. Darín interpreta a un psicoanalista que, tras perder la fe en los métodos tradicionales, comienza a involucrarse de manera poco convencional en la vida de sus pacientes.

Todo cambia con la llegada de un escritor en crisis, interpretado por Peretti, quien atraviesa un fuerte bloqueo creativo. A partir de ese encuentro, se desarrolla una relación intensa, marcada por tensiones, confrontaciones y una delgada línea entre lo correcto y lo cuestionable.

Uno de los ejes centrales del film es justamente esa idea: que lo incorrecto puede, en algunos casos, generar resultados inesperados. Sin embargo, el costo emocional y ético de esas decisiones será parte del conflicto que atraviesa toda la trama.

image "Lo dejemos acá" en Netflix. El vínculo entre ambos personajes se convierte en el corazón de la película, alejándose de la típica relación entre paciente y analista para transformarse en un enfrentamiento constante entre dos visiones del mundo.

La dirección está a cargo de Hernán Goldfrid, mientras que el guion fue escrito por Emanuel Diez. La producción corre por cuenta de Kenya Films, con la participación de Darín junto a Chino Darín. Aunque su estreno está previsto para el segundo semestre de 2026, “Lo dejamos acá” ya genera expectativa y se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del año dentro del cine argentino".

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