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26 de mayo de 2026 - 20:53
Espectáculos.

Premios Gardel 2026: los mejores looks de la alfombra roja

Los Premios Gardel 2026 reúne a las figuras más importantes de la música argentina en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La edición organizada por CAPIF vuelve a reunir a artistas, productores y referentes de la industria en una jornada que combinó moda, shows en vivo y reconocimientos. La gala se realizó este martes 26 de mayo, con transmisión de TNT y una previa dedicada a la llegada de los invitados.

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Premios Carlos Gardel.

Premios Carlos Gardel.

Los looks de los Premios Gardel

Como ocurre en cada edición, la alfombra roja fue uno de los momentos más esperados. Antes de la entrega de premios, artistas y celebridades mostraron sus apuestas de moda, con estilos que fueron desde lo elegante y clásico hasta propuestas más jugadas, modernas y teatrales.

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Premios Carlos Gardel.

Premios Carlos Gardel.

La noche tuvo brillos, trajes sastreros, vestidos de gala, transparencias, prendas urbanas y combinaciones que reflejaron la diversidad de la escena musical argentina. Los Premios Gardel no solo celebran canciones y discos, sino también la identidad visual de cada artista.

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Una gala con grandes nominados

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Premios Carlos Gardel.

Premios Carlos Gardel.

La edición 2026 presentó 53 categorías y reunió a algunos de los nombres más importantes del año. Entre los artistas con más nominaciones aparecen Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, protagonistas de una temporada marcada por distintos géneros y estilos.

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La conducción estuvo a cargo de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi, en una ceremonia que comenzó con una primera entrega de premios por la tarde y continuó por la noche con la gala principal.

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Premios Carlos Gardel.

Premios Carlos Gardel.

Los primeros ganadores

Antes de la ceremonia central ya se conocían algunos ganadores. Milo J obtuvo el premio a Mejor canción de folklore por “Niño”, mientras que “Luciérnagas”, junto a Silvio Rodríguez, fue reconocida como Mejor canción de autor.

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También fueron distinguidos “Bajo de la piel”, dirigido por Teresa Carril, como Mejor videoclip corto, y “La vida era más corta”, de Milo J, que sumó varios reconocimientos durante la jornada.

Nathy Peluso ganó por “Malportada” en la categoría Mejor álbum artista tropical/cumbia; Ca7riel & Paco Amoroso se quedaron con Mejor canción pop rock por “#Tetas”; y “In the City”, de Charly García & Sting, fue reconocida como Mejor canción de rock y Mejor colaboración.

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