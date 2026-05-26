Ricardo Darín habló de la nueva temporada de El Eternauta y respaldó a Wanda Nara

El impacto de El Eternauta en Netflix convirtió a la producción argentina en un fenómeno mundial , con números de audiencia récord y la confirmación de una 2° temporada. En una nota con Calabró 107.9, Ricardo Darín habló tanto sobre las expectativas que genera la continuidad de la serie como sobre su respaldo público a Wanda Nara.

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El intérprete remarcó la dificultad y el nivel de exigencia de los nuevos capítulos, al tiempo que puso en valor la repercusión internacional de la ficción. Además, reflexionó sobre el tono de las discusiones en redes sociales y la fuerte exposición pública a la que están sometidas las personalidades del ámbito público .

El lanzamiento de El Eternauta en la plataforma de Netflix representó un verdadero punto de inflexión para la ficción argentina . La serie, encabezada por Ricardo Darín y dirigida por Bruno Stagnaro , superó los 10,8 millones de reproducciones y logró ubicarse entre los diez contenidos más vistos en 87 países , entre ellos Estados Unidos, España , Brasil , India y Alemania .

En diálogo con Marina Calabró , Darín se refirió a la continuidad de la historia y aseguró que el equipo de producción trabaja con intensidad para sostener el nivel de excelencia que caracterizó a la primera temporada .

El intérprete señaló que la próxima temporada presentará un nivel de complejidad aún mayor y que el desarrollo del guion, encabezado por Bruno Stagnaro junto a su equipo de escritores, apunta a mantener e incluso elevar el estándar narrativo ya alcanzado. “Queremos que esté a la altura de la expectativa que generó la primera”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Observador1079/status/2059044835626225982&partner=&hide_thread=false ¡RICARDO DARÍN CONFIRMA TODO SOBRE EL ETERNAUTA 2!



Ricardo Darín habló sobre el futuro de El Eternauta en Netflix, reveló cómo es trabajar con la exigencia de Bruno Stagnaro en los guiones y llenó de elogios a Diego Peretti: “Está extraordinario, en su mejor momento”.



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El protagonista de la ficción también admitió la exigencia que supone sostener el impacto de la serie y destacó el compromiso colectivo del elenco para responder a las expectativas del público global. “Ya viene la invasión. La invasión es muy dañina”, comentó, en referencia al desenlace de la primera entrega.

El actor anticipó que la segunda temporada será considerablemente más compleja que la primera, ya que estará cargada de múltiples acontecimientos. “va a pasar de todo, de todo”, expresó, y añadió que Bruno Stagnaro junto a su equipo de guionistas están realizando un trabajo excepcional. Según explicó, el director es muy exigente con el material escrito y busca en todo momento no disminuir la calidad ni el nivel alcanzado en la primera entrega.

Debate en redes y reflexión de Darín sobre la exposición pública

En un contexto atravesado por intensos debates en redes sociales, Ricardo Darín también reflexionó sobre el alcance que tuvo su respaldo a Wanda Nara tras su reconocimiento en los premios Martín Fierro.

El Eternauta.

El intérprete describió cómo la repercusión viral de su opinión lo llevó a pensar en la lógica de enfrentamiento constante que predomina en las redes sociales, además de poner el foco en la exposición mediática de la empresaria y conductora.

“Estamos en una época de controversia permanente en donde cualquier cosa es motivo de dos bandos, ¿no? Los que te enaltecen y los que te matan, los que te salvan y los que te mandan a la horca”, afirmó. También señaló que el nivel de intensidad de las reacciones fue tan alto que incluso decidió responderle a una usuaria que había manifestado un fuerte enojo frente a su postura.

Uno de los ejes principales del planteo de Ricardo Darín estuvo vinculado a su mirada sobre la trayectoria de la conductora. En ese sentido, aclaró que no pretendió afirmar que la empresaria y animadora se haya “reinventado”, sino que, a su entender, “se inventó a sí misma”.

El actor conversó con Marina Calabró y Guido Záffora sobre la vuelta de la serie de Netflix.

El actor sostuvo que, de acuerdo con la información que maneja, Wanda Nara no contaba con formación específica previa para los distintos roles que asumió tanto en el ámbito del espectáculo como en el mundo empresarial, y aun así destacó su evolución profesional.

En esa línea, Darín resaltó la capacidad de adaptación y aprendizaje de Nara, al señalar: “Me llamó todavía más la atención que puesta en ese lugar en el que la pusieron, la tipa se desenvolvió con solvencia”.

Subrayó que, aun viniendo de un entorno sin relación previa con esos ámbitos, logró desenvolverse con naturalidad tanto en su rol de conductora como en el de empresaria. Para Darín, ese recorrido de construcción personal merece ser valorado, independientemente de las opiniones o afinidades que genere su figura pública.

El fenómeno de El Eternauta en Netflix transformó a la superproducción argentina en el centro del interés global.

La periodista Marina Calabró coincidió en que Wanda Nara es una personalidad que nunca pasa inadvertida y puso en duda la dureza de algunos comentarios en redes. En ese marco, Darín reflexionó: “Es tan fácil opinar detrás de una computadora, sobre todo no dando la cara. Es tan fácil, sobre todo, odiar”.

El perfil empresarial de Wanda Nara según Ricardo Darín

En otra parte de la conversación, Ricardo Darín centró su análisis en el perfil empresarial de Wanda Nara. En ese sentido, destacó que la conductora llegó a participar en negociaciones vinculadas a contratos de altísimo valor con agentes del mundo del fútbol, un entorno tradicionalmente masculino y reservado para actores con amplia trayectoria en ese rubro.

“Esta mina hizo lo que pudo para salir adelante y se transformó en representante de jugadores de fútbol”, señaló el actor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SQP_oficial/status/2059115568477753366&partner=&hide_thread=false Darín aclara su “fanatismo” por Wanda Nara pic.twitter.com/agBJFZeEpg — SQP (@SQP_oficial) May 26, 2026

Destacó lo complejo que resulta moverse dentro de ese ámbito y valoró la habilidad de la conductora para posicionarse como intermediaria en acuerdos de gran envergadura y visibilidad. “Esto habla claramente de que la chica ha dejado una huella porque, a favor o en contra, tiene a mucha gente movilizada”, resumió.