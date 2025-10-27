Murió una reconocida actriz argentina del elenco de "El Eternauta"

Luto en la comunidad artística por el fallecimiento de Claudia Schijman, reconocida actriz y profesora con una amplia trayectoria en la escena nacional. Tenía 66 años y en los últimos tiempos se destacó por su participación en El Eternauta, junto a Ricardo Darín.
La información fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine”, se lee en la publicación difundida en sus redes sociales.
Según informaron desde la Asociación Argentina de Actores y consta en la base de datos especializada IMDb, Claudia Schijman participó en los episodios 4 (“Credo”), 5 (“Paisaje”) y 6 (“Jugo de tomate frío”) de El Eternauta. Entre sus últimos trabajos también se destaca su papel como recepcionista en la serie Menem.
Claudia Schijman tenía 66 años.
Carrera de la actriz Claudia Schijman
Nacida el 8 de agosto de 1959, Claudia se formó con destacados referentes del teatro argentino, como Norman Brisky, Ricardo Bartís y Guillermo Angelelli. Su primera aparición en televisión fue en El Palacio de la Risa, junto a Antonio Gasalla, y posteriormente lo acompañó en los ciclos Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad.
Claudia también formó parte de exitosas producciones televisivas como Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones y Soy tu fan.
En cine, sobresalió en películas como Cohen vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, Evita (de Alan Parker), Corazón iluminado (de Héctor Babenco) y en el cortometraje La cámara.
La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.
Su labor en teatro abarcó obras como Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo y Yo escribo. Vos dibujás, entre otras producciones destacadas. Además de su carrera frente a las cámaras y el escenario, Claudia se dedicó a la formación de actores, ofreciendo talleres de interpretación en instituciones como el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María y el Centro Cultural Ricardo Rojas.
Estreno de la segunda temporada de El Eternauta
El Eternauta debutó el 30 de abril en Netflix y rápidamente se consolidó como un fenómeno dentro de Argentina. Su repercusión, sin embargo, superó fronteras: la serie llegó a ubicarse entre los tres contenidos más vistos de la plataforma a nivel mundial, con Ricardo Darín interpretando a Juan Salvo bajo la dirección de Bruno Stagnaro. El éxito fue tan rotundo que Netflix confirmó sin demora la producción de una segunda temporada.
Tristeza en el mundo artístico por la muerte de Claudia Schijamn.
El alcance de esta serie no se limita únicamente a su faceta de entretenimiento. La producción retoma la legendaria historieta concebida en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López para la revista Hora Cero, un relato que fusiona ciencia ficción, crítica política y aventuras épicas colectivas.
La versión televisiva solo exploró una fracción de ese vasto universo, dejando abundante material disponible para próximas entregas. Además, existen escritos de secuelas elaborados por el propio Oesterheld que podrían servir de base para la trama de la nueva temporada.
Cuando de estrena la segunda temporada de El Eternauta.
Por el momento, lo único confirmado es que la trama seguirá adelante. No obstante, los nuevos episodios todavía no iniciaron su filmación, como el propio Ricardo Darín indicó en entrevistas recientes. Esto significa que la producción se encuentra en sus primeras fases y que habrá que esperar un tiempo considerable.
Siguiendo el mismo ritmo de la primera temporada, que se grabó entre mayo y diciembre de 2023, y teniendo en cuenta la complejidad técnica y narrativa de un proyecto de esta envergadura, es probable que la segunda entrega vea la luz recién entre 2026 y 2027.
