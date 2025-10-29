¿Quién fue el segundo eliminado de Masterchef Celebrity en la noche del martes?

Quién se fue este martes del concurso.

Este domingo, MasterChef Celebrity reunió a 12 concursantes en la primera gala de eliminación del programa conducido por Wanda Nara , donde uno de ellos abandonó la competencia . En una velada sin margen de error, los 10 participantes con menor puntaje de la semana tuvieron que enfrentarse a los exigentes desafíos impuestos por los chefs.

Los contendientes de la noche fueron: Agustín “Cachete” Sierra, Maxi López, Esteban Mirol, Momi Giardina, Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui, Sofía “La Reini” Gonet, Claudio “Turco” Husaín y Julia Calvo .

El reto de la noche , según Damián Betular , consistió en elaborar en 60 minutos un plato libre con notas agridulces , incorporando obligatoriamente una fruta , ya fuera fresca o deshidratada .

Como todos los domingos, las galas de eliminación empiezan a las 22.30.

Al terminar la prueba, los jurados llamaron a cada concursante de manera individual para presentar y defender su creación, y de ese proceso surgieron los dos aspirantes a abandonar el certamen: Esteban Mirol y Miguel Ángel Rodríguez .

Finalmente, Betular, De Santis y Martitegui coincidieron en que quien debía dejar la competencia era Esteban Mirol, el último en recibir el delantal negro, quien se despidió entre aplausos de sus compañeros.

¿A qué hora y por dónde se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como es habitual los domingos, la gala de eliminación comienza a las 22:30 y se transmite por Telefe y Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, 1001 en Telecentro HD, 10 en Flow, 123 en DirecTV y 1123 en DirecTV HD), además de estar disponible en HBO Max.

Masterchef Celebrity 2025.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes y Guillermo “Walas” Cidade.

Hasta ahora, los participantes eliminados de MasterChef Celebrity son solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano y Esteban Mirol.