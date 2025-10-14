Cómo hacer filet a la romana con puré bicolor: la receta que complicó a La Joaqui en Masterchef Celebrity

Filet de pescado a la romana con puré bicolor: la receta de Momi Giardina y La Joaqui.

El regreso de MasterChef Celebrity encendió nuevamente tanto las cocinas como las emociones de la audiencia. En la primera prueba del programa, las concursantes Momi Giardina y La Joaqui tuvieron que preparar una receta clásica: filet de pescado a la romana acompañado de puré bicolor.

Se trata de una receta que parece sencilla, pero que requiere precisión, control del punto de cocción y presentación impecable.

Embed El desafío consistía en lograr un rebozado crocante y un puré con texturas suaves y colores definidos, pero ambas participantes enfrentaron serias dificultades y no lograron cumplir con las expectativas del jurado.

Cómo hacer filet de pescado a la romana con puré bicolor: la receta paso a paso Ingredientes:

2 filetes de pescado blanco (merluza o lenguado)

½ taza de harina

½ taza de agua con gas fría o soda

1 huevo

Sal, pimienta y jugo de limón

Aceite para freír Cómo hacer filet de pescado a la romana con puré bicolor. Para el puré bicolor: 1 papa mediana

1 batata mediana

1 cucharada de manteca o aceite de oliva

Sal y nuez moscada a gusto Filet de merluza a la romana. Preparación: Preparación del rebozado: En un recipiente, uní la harina , el huevo y el agua con gas hasta lograr una mezcla ligera y esponjosa . Condimentá con sal y pimienta al gusto.

En un recipiente, uní la , el y el hasta lograr una y . con y al gusto. Rebozado del pescado: Sumergí los filetes en la mezcla y cocinalos en aceite caliente (170 °C) hasta que adquieran un tono dorado y una textura crujiente . Retirá y colocá sobre papel absorbente .

Sumergí los en la y cocinalos en hasta que adquieran un y una . y colocá sobre . Puré bicolor: Cociná la papa y la batata por separado hasta que estén tiernas. Triturá cada una con un poco de manteca o aceite y sazoná a gusto. Serví ambos purés juntos, creando un contraste de colores en el plato.

Montaje y presentación: Situá el filet sobre la base de puré y agregá unas gotas de limón para finalizar. A las participantes no les fue nada bien con esta receta en del debut de MasterChef Celebrity. El plato final es una preparación tradicional, ligera y visualmente atractiva, que mezcla la textura crujiente del pescado con la delicadeza y cremosidad del puré. En esta primera prueba del reality, los participantes debieron equilibrar sabor, técnica y estética, dejando como resultado los primeros instantes de nervios, risas y desafíos dentro de la cocina más mediática del país.

