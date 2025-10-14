martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 09:39
Cocina.

Cómo hacer filet a la romana con puré bicolor: la receta que complicó a La Joaqui en Masterchef Celebrity

En su primera aparición en MasterChef Celebrity, las concursantes tuvieron dificultades para dominar esta preparación y no lograron el resultado esperado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Filet de pescado a la romana con puré bicolor: la receta de Momi Giardina y La Joaqui.

Filet de pescado a la romana con puré bicolor: la receta de Momi Giardina y La Joaqui.

El regreso de MasterChef Celebrity encendió nuevamente tanto las cocinas como las emociones de la audiencia. En la primera prueba del programa, las concursantes Momi Giardina y La Joaqui tuvieron que preparar una receta clásica: filet de pescado a la romana acompañado de puré bicolor.

Lee además
Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor
Chocolate a la taza casero, la receta tradicional paso a paso para prepararlo en casa.
Cocina.

Una receta para los amantes de lo dulce: chocolate a la taza casero

Se trata de una receta que parece sencilla, pero que requiere precisión, control del punto de cocción y presentación impecable.

Embed

El desafío consistía en lograr un rebozado crocante y un puré con texturas suaves y colores definidos, pero ambas participantes enfrentaron serias dificultades y no lograron cumplir con las expectativas del jurado.

Cómo hacer filet de pescado a la romana con puré bicolor: la receta paso a paso

Ingredientes:

  • 2 filetes de pescado blanco (merluza o lenguado)
  • ½ taza de harina
  • ½ taza de agua con gas fría o soda
  • 1 huevo
  • Sal, pimienta y jugo de limón
  • Aceite para freír
Cómo hacer filet de pescado a la romana con puré bicolor.

Para el puré bicolor:

  • 1 papa mediana
  • 1 batata mediana
  • 1 cucharada de manteca o aceite de oliva
  • Sal y nuez moscada a gusto
Filet de merluza a la romana.

Preparación:

  • Preparación del rebozado: En un recipiente, uní la harina, el huevo y el agua con gas hasta lograr una mezcla ligera y esponjosa. Condimentá con sal y pimienta al gusto.
  • Rebozado del pescado: Sumergí los filetes en la mezcla y cocinalos en aceite caliente (170 °C) hasta que adquieran un tono dorado y una textura crujiente. Retirá y colocá sobre papel absorbente.
  • Puré bicolor:
    • Cociná la papa y la batata por separado hasta que estén tiernas.
    • Triturá cada una con un poco de manteca o aceite y sazoná a gusto.
    • Serví ambos purés juntos, creando un contraste de colores en el plato.
  • Montaje y presentación: Situá el filet sobre la base de puré y agregá unas gotas de limón para finalizar.
A las participantes no les fue nada bien con esta receta en del debut de MasterChef Celebrity.

El plato final es una preparación tradicional, ligera y visualmente atractiva, que mezcla la textura crujiente del pescado con la delicadeza y cremosidad del puré. En esta primera prueba del reality, los participantes debieron equilibrar sabor, técnica y estética, dejando como resultado los primeros instantes de nervios, risas y desafíos dentro de la cocina más mediática del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Una receta para los amantes de lo dulce: chocolate a la taza casero

Prepara esta receta de lasaña con zanahoria y calabacín y sorprendé en la mesa

Torta de zanahoria: una receta distinta y fácil de hacer para bajar de peso

Cómo preparar el mejor pastel de papa: receta paso a paso para un clásico argentino

Lo que se lee ahora
Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025. video
Televisión.

Quién ganó La Voz Argentina 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Foto archivo.
Medida.

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel