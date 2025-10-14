martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 13:09
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Desde las 9:30 hasta las 15:30 habrá interrupción del servicio que afectará a varias localidades de la provincia de Jujuy. Se debe a mejoras en el servicio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tareas de mantenimiento.

Tareas de mantenimiento.

Lee además
Torneo Senior nacional de tenis de mesa video
Deportes.

Tenis de mesa jujeño: "Fue un gran año" y el objetivo ahora es el Abierto de la República
Carrera de medicina en Jujuy.
Educación.

La mitad de los preinscriptos a Medicina en Jujuy se presentó al primer examen

Trabajos de mantenimiento y renovación en la Quebrada

Durante la jornada, personal técnico llevará a cabo tareas de mantenimiento general en los alimentadores y en las conexiones a las estaciones reguladoras. Las labores incluyen también la renovación de estructuras y el cambio de postes por nuevas columnas, con el objetivo de modernizar el sistema y optimizar la distribución de energía en toda la zona.

Desde la empresa informaron que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad del servicio y prevenir futuras interrupciones no programadas. Se busca reforzar el tendido eléctrico y asegurar un suministro confiable, especialmente ante el aumento de la demanda en los meses de mayor consumo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tenis de mesa jujeño: "Fue un gran año" y el objetivo ahora es el Abierto de la República

La mitad de los preinscriptos a Medicina en Jujuy se presentó al primer examen

Pedro Pascuttini participó del encuentro "Vos y Voz" que reúne a jóvenes profesionales

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Realizarán la muestra de la Academia de Oficios de Jujuy

Lo que se lee ahora
Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Foto archivo.
Medida.

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel