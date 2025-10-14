Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Tareas de mantenimiento.

Este miércoles 15 de octubre, la empresa EJESA realizará una interrupción del servicio de energíoa entre las 9:30 y las 15:30 horas aproximadamente. Afectará a las localidades de Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas. Los trabajos están destinados a mejorar la infraestructura eléctrica de la región y garantizar un suministro más seguro y estable.

Trabajos de mantenimiento y renovación en la Quebrada Durante la jornada, personal técnico llevará a cabo tareas de mantenimiento general en los alimentadores y en las conexiones a las estaciones reguladoras. Las labores incluyen también la renovación de estructuras y el cambio de postes por nuevas columnas, con el objetivo de modernizar el sistema y optimizar la distribución de energía en toda la zona.

Desde la empresa informaron que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad del servicio y prevenir futuras interrupciones no programadas. Se busca reforzar el tendido eléctrico y asegurar un suministro confiable, especialmente ante el aumento de la demanda en los meses de mayor consumo.

