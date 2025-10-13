lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 08:03
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias vuelven a Jujuy. También se espera un cambio en las temperaturas a lo largo de esta semana.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional anunció el regreso de las lluvias a la provincia de Jujuy después de varios días de calor y cielo despejado. A partir del jueves 16 de octubre, se prevén tormentas aisladas por la tarde y noche, marcando el inicio de una serie de jornadas inestables que se extenderán durante el fin de semana.

Durante la madrugada y la mañana del jueves el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 31 °C. El viento soplará desde el sur con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h.

tiempo en Jujuy - posibles lluvias

Viernes con nubosidad y tormentas por la noche

El viernes 17 de octubre continuará el tiempo inestable. El SMN pronostica una jornada mayormente nublada, con tormentas aisladas hacia la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán templadas, con una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C, acompañadas por vientos variables del suroeste y sur, que podrían alcanzar ráfagas de hasta 31 km/h durante la noche.

Sábado: descenso leve y persistencia de lluvias

Para el sábado 18 de octubre, el pronóstico anticipa nuevamente tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde el cielo se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 25 °C, y los vientos soplarán del sur y este con velocidades moderadas.

Este cambio de condiciones marcará un alivio térmico respecto a los días previos, en los que las máximas superaron los 30 °C.

Domingo: mejora gradual pero con cielo cubierto

El domingo 19 de octubre se prevé una mejora en el tiempo, sin pronóstico de lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 27 °C, con vientos del norte entre 13 y 22 km/h.

