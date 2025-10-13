Cómo estará el clima en Jujuy este lunes 13 de octubre de 2025

Días cálidos y temperatura en ascenso

La semana en Jujuy comenzará con un clima de temperaturas agradables que irán en aumento progresivo hasta el miércoles, según el pronóstico local. Para el lunes, se prevé una temperatura mínima de 10º y una máxima que alcanzará los 29º.

El martes, la temperatura máxima ascenderá a 30º, anunciando una tendencia al calentamiento. El miércoles, se espera el pico más alto de la semana con una máxima que podría llegar a los 32º, manteniéndose el cielo parcialmente nublado durante estos días.

La semana comenzó con bajas temperaturas: cómo va a seguir el clima en Jujuy Semana con clima agradable en Jujuy Posibles lluvias Sin embargo, este confortable ascenso térmico tendrá un cambio hacia el jueves, cuando se pronostica la llegada de lluvias. Este fenómeno se extenderá durante los días subsiguientes, indicando un giro en las condiciones climáticas para el cierre de la semana.

En esta época del año, en Jujuy las temperaturas suelen ser agradables y van en aumento progresivo hacia mediados de semana. Según el pronóstico reciente, se espera que durante los próximos días la temperatura máxima oscile entre los 29º y 32º, con cielos mayormente soleados o parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas rondan los 10º. Hacia el jueves, se anticipan lluvias junto con un clima caluroso, lo que podría cambiar las condiciones climáticas habituales de esta época.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







