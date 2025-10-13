lunes 13 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2025 - 07:08
Atención.

Cómo estará el clima en Jujuy este lunes 13 de octubre de 2025

El clima en Jujuy arranca con temperaturas agradables que subirán progresivamente hasta el miércoles, con un pico de 32º y cielo parcialmente nublados.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Días cálidos y temperatura en ascenso

Días cálidos y temperatura en ascenso

La semana en Jujuy comenzará con un clima de temperaturas agradables que irán en aumento progresivo hasta el miércoles, según el pronóstico local. Para el lunes, se prevé una temperatura mínima de 10º y una máxima que alcanzará los 29º.

Lee además
Cómo va a seguir el clima para los últimos días de la FNE 2025
Capital.

Cómo va a seguir el clima para los últimos días de la FNE 2025
Después de las lluvias: como va a seguir el clima en Jujuy estos días
Pequeño respiro.

Después de las lluvias: cómo va a seguir el clima en Jujuy estos días

El martes, la temperatura máxima ascenderá a 30º, anunciando una tendencia al calentamiento. El miércoles, se espera el pico más alto de la semana con una máxima que podría llegar a los 32º, manteniéndose el cielo parcialmente nublado durante estos días.

La semana comenzó con bajas temperaturas: cómo va a seguir el clima en Jujuy
Semana con clima agradable en Jujuy

Semana con clima agradable en Jujuy

Posibles lluvias

Sin embargo, este confortable ascenso térmico tendrá un cambio hacia el jueves, cuando se pronostica la llegada de lluvias. Este fenómeno se extenderá durante los días subsiguientes, indicando un giro en las condiciones climáticas para el cierre de la semana.

En esta época del año, en Jujuy las temperaturas suelen ser agradables y van en aumento progresivo hacia mediados de semana. Según el pronóstico reciente, se espera que durante los próximos días la temperatura máxima oscile entre los 29º y 32º, con cielos mayormente soleados o parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas rondan los 10º. Hacia el jueves, se anticipan lluvias junto con un clima caluroso, lo que podría cambiar las condiciones climáticas habituales de esta época.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo va a seguir el clima para los últimos días de la FNE 2025

Después de las lluvias: cómo va a seguir el clima en Jujuy estos días

Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

El clima en Jujuy para el fin de semana largo: las máximas superarán los 30°

Cómo va a estar el primer fin de semana de octubre en Jujuy

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Gimnasia de Jujuy empató con San Martín video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy empató con San Miguel 0 a 0 y se metió en cuartos de final del Reducido

Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre
Búsqueda.

Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería video
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

Accidente en el acceso sur
Sucedió anoche.

Trágico accidente en la Ruta Nacional 66

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel