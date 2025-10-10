El clima en Jujuy para el fin de semana largo: las máximas superarán los 30°

Fin de semana largo con calor en Jujuy: las máximas superarán los 30 grados

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana largo llegará con tiempo estable, sin lluvias y temperaturas en ascenso en San Salvador de Jujuy y zonas cercanas.

Este viernes 10 de octubre se espera una mínima de 11°C y una máxima de 31°C, con cielo despejado durante toda la jornada y vientos leves del noroeste.

Fin de semana largo con calor en Jujuy: las máximas superarán los 30 grados Fin de semana largo con calor en Jujuy: las máximas superarán los 30 grados Sábado: jornada calurosa con máxima de 35°C El sábado será el día más caluroso del fin de semana, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 35°C y una mínima de 12°C. El cielo se mantendrá totalmente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda hidratarse bien y evitar la exposición solar directa durante las horas de mayor calor.

Domingo con leve descenso pero cielo despejado Para el domingo 12, el SMN prevé una mínima de 14°C y una máxima de 28°C, marcando un leve descenso respecto al sábado. Aun así, el panorama seguirá siendo agradable, con cielo despejado y sin probabilidad de precipitaciones.

El lunes vuelve el calor con fuerza El lunes 13 de octubre, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se espera nuevamente una jornada soleada y calurosa, con mínima de 13°C y máxima de 34°C. El buen tiempo se extenderá durante toda la semana, con máximas que oscilarán entre los 32°C y 34°C. Días para disfrutar El fin de semana largo en Jujuy se presentará con cielo despejado, sin lluvias y temperaturas elevadas, características típicas de la primavera en el norte argentino. Será una oportunidad ideal para disfrutar de paseos, escapadas o actividades turísticas, siempre tomando precauciones frente al intenso calor que dominará los próximos días.

