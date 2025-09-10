miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 09:54
calor

Llega el calor a Jujuy: cómo van a estar los próximos días de septiembre

Los días de calor llegan a Jujuy según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan máximas que van a superar los 30 grados y sol pleno.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Llega el calor a Jujuy: cómo van a estar los próximos días de septiembre

Llega el calor a Jujuy: cómo van a estar los próximos días de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que San Salvador de Jujuy transitará los próximos días de septiembre con mucho calor y jornadas predominantemente soleadas. Las máximas oscilarán entre los 22 °C y 30 °C, mientras que las mínimas se mantendrán frescas, entre los 8 °C y 13 °C.

Tiempo en Jujuy
La semana arranca con tiempo fresco pero soleado

La semana arranca con tiempo fresco pero soleado

Pronóstico extendido día por día

  • Miércoles 10 de septiembre: despejado en la mayor parte del día, mínima de 8 °C y máxima de 28 °C.

  • Jueves 11: cielo algo más cubierto, con mínima de 11 °C y máxima de 22 °C.

  • Viernes 12: tiempo estable y agradable, mínima de 11 °C y máxima de 24 °C.

  • Sábado 13: se espera sol con algunas nubes y temperaturas entre 10 °C y 27 °C.

  • Domingo 14: jornada cálida con máxima de 29 °C y mínima de 11 °C.

  • Lunes 15: el termómetro trepará hasta los 30 °C, con mínima de 13 °C.

  • Martes 16: leve descenso, máxima de 28 °C y mínima de 13 °C.

tiempo jujuy.jpg
Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: para cuándo y qué zonas

Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: para cuándo y qué zonas

Primavera anticipada

Con máximas que van a rondar los 30 grados en varios días, septiembre en Jujuy se empieza a sentir como un adelanto de la primavera. Igual, las mañanas y las noches van a seguir frescas, así que no hay que guardar el abrigo del todo. El cielo mayormente despejado y las temperaturas agradables van a dar la chance ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la provincia.

Los temas e invitados del programa "Especialistas" de este miércoles 10 de septiembre

