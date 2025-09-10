Llega el calor a Jujuy: cómo van a estar los próximos días de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que San Salvador de Jujuy transitará los próximos días de septiembre con mucho calor y jornadas predominantemente soleadas. Las máximas oscilarán entre los 22 °C y 30 °C, mientras que las mínimas se mantendrán frescas, entre los 8 °C y 13 °C.
Primavera anticipada
Con máximas que van a rondar los 30 grados en varios días, septiembre en Jujuy se empieza a sentir como un adelanto de la primavera. Igual, las mañanas y las noches van a seguir frescas, así que no hay que guardar el abrigo del todo. El cielo mayormente despejado y las temperaturas agradables van a dar la chance ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la provincia.
