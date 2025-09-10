Llega el calor a Jujuy: cómo van a estar los próximos días de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que San Salvador de Jujuy transitará los próximos días de septiembre con mucho calor y jornadas predominantemente soleadas. Las máximas oscilarán entre los 22 °C y 30 °C, mientras que las mínimas se mantendrán frescas, entre los 8 °C y 13 °C.

Tiempo en Jujuy La semana arranca con tiempo fresco pero soleado Pronóstico extendido día por día Miércoles 10 de septiembre: despejado en la mayor parte del día, mínima de 8 °C y máxima de 28 °C.

Jueves 11: cielo algo más cubierto, con mínima de 11 °C y máxima de 22 °C.

Viernes 12: tiempo estable y agradable, mínima de 11 °C y máxima de 24 °C.

Sábado 13: se espera sol con algunas nubes y temperaturas entre 10 °C y 27 °C.

Domingo 14: jornada cálida con máxima de 29 °C y mínima de 11 °C.

Lunes 15: el termómetro trepará hasta los 30 °C, con mínima de 13 °C.

Martes 16: leve descenso, máxima de 28 °C y mínima de 13 °C.

tiempo jujuy.jpg Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: para cuándo y qué zonas Primavera anticipada Con máximas que van a rondar los 30 grados en varios días, septiembre en Jujuy se empieza a sentir como un adelanto de la primavera. Igual, las mañanas y las noches van a seguir frescas, así que no hay que guardar el abrigo del todo. El cielo mayormente despejado y las temperaturas agradables van a dar la chance ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.