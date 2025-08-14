jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 08:13
Pronóstico.

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Especialistas meteorológicos anticipan el ingreso de un frente frío durante el fin de semana largo y la llegada de una ciclogénesis en casi todo el país.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
tiempo pronostico

Inicia un nuevo fin de semana largo en Argentina y el pronóstico no es alentador. Según especialistas meteorológicos, el descanso de agosto 2025 estará marcado por algunas lluvias aisladas y, en los próximos días, por el ingreso de una gran ciclogénesis.

Fin de semana largo inestable con el ingreso de un frente frío

A través de los anuncios emitidos por Meteored, entre el jueves y el viernes, un centro de alta presión en superficie migrará desde el norte de la Patagonia hacia el este de la provincia de Buenos Aires. A medida que avance, se afianzará el ingreso de aire frío bajo condiciones de tiempo estable desde la Patagonia hacia la región Pampeana.

Para el viernes, día no laborable en el país, se prevé un ascenso térmico generalizado, con vientos del norte o noreste en gran parte del territorio. Tan solo en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, podrían registrarse precipitaciones débiles y abundante nubosidad. Además, se espera un desmejoramiento en la cordillera cuyana, con lluvias y nevadas en zonas de altura.

Esta inestabilidad sobre la cordillera central responde a la llegada de una perturbación en altura que, a lo largo del fin de semana, se desplazará hacia el este por el centro del país, generando un leve deterioro en las condiciones meteorológicas.

pronostico tiempo

Llega una ciclogénesis a la Argentina

Tal como adelanta Meteored, la próxima semana una ciclogénesis de gran magnitud ingresaría al país. Esto estima un marcado desmejoramiento de las condiciones de oeste a este sobre la franja central de Argentina, con lluvias y tormentas que irían extendiéndose territorialmente y ganando intensidad.

El martes sería el día clave en el cual se forme un profundo centro de bajas presiones sobre el centro-este del país, intensificando los fuertes vientos a su alrededor, y las precipitaciones. Este evento estaría dejando importantes lluvias en 48 a 72 horas sobre el centro del país en la primera mitad de la próxima semana, con montos totales que podrían superar los 50 mm.

frio tiempo

Cómo va a estar el tiempo en Jujuy el fin de semana largo

De acuerdo con los distintos modelos de pronóstico, a partir de este jueves 14 de agosto el tiempo en Jujuy presentará inestabilidad, con un descenso en las temperaturas máximas y la probabilidad de lluvias débiles. Estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana largo, con jornadas de niebla, cielo cubierto y temperaturas máximas que oscilarán entre los 16° y 20°.

lluvias tormentas.jpg

Qué es una ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un ciclón, es decir, un sistema de baja presión atmosférica que se genera en los niveles bajos de la atmósfera. Este fenómeno implica una caída rápida de la presión atmosférica que provoca la convergencia y ascenso del aire, lo que favorece la formación de nubes, lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas.

es común en ciertas regiones, como en Argentina donde puede presentarse aproximadamente cada 20 días o un mes. Aunque no siempre produce tormentas severas, cuando se intensifica puede generar ráfagas de viento, lluvias persistentes y cambios abruptos en el clima.

