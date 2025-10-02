Corte de luz para este viernes 3 de octubre: lugares y horarios

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

La empresa EJESA comunicó que el corte de luz se producirá entre las 08:00 y las 14:00 horas aproximadamente de este viernes 3 de octubre, afectando a lugares de la localidad de Palpalá.

El sector afectado por los cortes programados comprende Remate Grande, Carahunco y zonas aledañas.

En ese sentido, informaron que "realizaremos un despeje arbóreo en líneas eléctricas para asegurar un servicio más seguro, confiable y con menos interrupciones en tu zona. Además reemplazaremos postes, crucetas y refuerzo de puentes, garantizando la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica".

EJESA recordó a los usuarios que estas tareas forman parte de su plan de mejoras programadas y que, una vez finalizadas, permitirán optimizar el servicio en la zona.

image

