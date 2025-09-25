Cortes de luz para el viernes 26 de septiembre en San Salvador de Jujuy: mirá hora y barrios

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) Cortes de luz para el viernes 26 de septiembre

Este viernes 26 de septiembre se llevarán adelante cortes programados en el suministro de energía eléctrica que afectarán a distintas zonas de San Salvador de Jujuy. La medida fue anunciada por la empresa distribuidora con el fin de realizar trabajos de mantenimiento en la red.

Corte de luz en barrio Luján “Se trabajará en el cambio de piezas, conectores, aisladores y herrajes que sostienen y derivan los cables de baja tensión desde el transformador hacia la primera línea, además de reubicar el tendido de un tramo de línea de baja tensión para evitar cualquier peligro. Esto garantiza la seguridad, continuidad del servicio y reducción de riesgos eléctricos”

Corte de luz en San Salvador de Jujuy Día: viernes 26 de septiembre

Horario: de 8 a 12hs.

Zona: B° Lujan (entre Av. Pueyrredón, Av. Éxodo, Calilegua, Pje. Pringles) y zonas aledañas. Cortes de luz Cortes de luz para el viernes 26 de septiembre Canales de contacto Sitio web : ejesa.com.ar

: ejesa.com.ar Línea de teléfono: 0800 888 0077

0800 888 0077 Asistente virtual: VOLT

VOLT SMS: 50150

50150 Whastapp: 388 4613738

388 4613738 Email: [email protected]

