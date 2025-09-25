jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 17:54
Servicios.

Cortes de luz para el viernes 26 de septiembre en San Salvador de Jujuy: mirá hora y barrios

Mañana viernes 26 de septiembre habrá cortes programados de luz en barrios de San Salvador de Jujuy por trabajos de cambio de piezas y conectores.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)



Cortes de luz para el viernes 26 de septiembre

Cortes de luz para el viernes 26 de septiembre

Corte de luz en barrio Luján

Se trabajará en el cambio de piezas, conectores, aisladores y herrajes que sostienen y derivan los cables de baja tensión desde el transformador hacia la primera línea, además de reubicar el tendido de un tramo de línea de baja tensión para evitar cualquier peligro. Esto garantiza la seguridad, continuidad del servicio y reducción de riesgos eléctricos

Corte de luz en San Salvador de Jujuy

Día: viernes 26 de septiembre

Horario: de 8 a 12hs.

Zona: B° Lujan (entre Av. Pueyrredón, Av. Éxodo, Calilegua, Pje. Pringles) y zonas aledañas.

