Este lunes 22 de septiembre de 2025, la empresa distribuidora de energía anunció tareas de mantenimiento programadas que requerirán la interrupción temporal del suministro eléctrico en diferentes zonas de San Pedro de Jujuy.
Según informaron, el corte afectará a los barrios San José, La Merced, Juan Pablo II y Bernachi, en el sector comprendido entre las calles Ovejero, Claverie, Opulencia y Undiano, además de zonas aledañas.
Horario: de 08:00 a 13:00 aproximadamente
Cortes programados de luz en San Pedro este lunes por trabajos de mantenimiento
Cortes programados de luz en San Pedro este lunes por trabajos de mantenimiento
La empresa comunicó que, una vez finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá de forma automática. Además, recomendaron desenchufar los artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad para evitar daños al momento de la reconexión.
Estas tareas forman parte del plan de inversión y mantenimiento que busca optimizar la calidad y la continuidad del servicio eléctrico en la región. El objetivo es mejorar la infraestructura y reducir la probabilidad de cortes imprevistos.
Desde la empresa pidieron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante la franja horaria de la interrupción y recordaron que el cronograma puede verse afectado por condiciones climáticas adversas o imprevistos técnicos.
Canales de contacto
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.