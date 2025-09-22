lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 07:09
Servicios.

Cortes programados de luz en San Pedro este lunes por trabajos de mantenimiento

La interrupción será de 8 a 13 hs en varios barrios de San Pedro. Recomiendan desenchufar artefactos para evitar inconvenientes en los cortes.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Según informaron, el corte afectará a los barrios San José, La Merced, Juan Pablo II y Bernachi, en el sector comprendido entre las calles Ovejero, Claverie, Opulencia y Undiano, además de zonas aledañas.

Día: Lunes 22/09/2025

Horario: de 08:00 a 13:00 aproximadamente

Cortes programados de luz en San Pedro este lunes por trabajos de mantenimiento
Cortes programados de luz en San Pedro este lunes por trabajos de mantenimiento

Cortes programados de luz en San Pedro este lunes por trabajos de mantenimiento

La empresa comunicó que, una vez finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá de forma automática. Además, recomendaron desenchufar los artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad para evitar daños al momento de la reconexión.

Estas tareas forman parte del plan de inversión y mantenimiento que busca optimizar la calidad y la continuidad del servicio eléctrico en la región. El objetivo es mejorar la infraestructura y reducir la probabilidad de cortes imprevistos.

Desde la empresa pidieron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante la franja horaria de la interrupción y recordaron que el cronograma puede verse afectado por condiciones climáticas adversas o imprevistos técnicos.

