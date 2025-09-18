jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 08:07
Atención.

Corte sobre Belgrano y Senador Pérez por obras del servicio eléctrico

EJESA lleva adelante trabajos de mantenimiento sobre calle Belgrano y Senador Pérez, por lo que se registran cortes en esa arteria del casco céntrico de San Salvador de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
cortes belgrano y senador (2)

Durante las primeras horas de la mañana de este jueves 18 de septiembre se implementaron cortes sobre calle Belgrano y Senador Pérez, debido a los trabajos en el servicio eléctrico que lleva adelante EJESA.

cortes belgrano y senador (1)

Motivos de los cortes y trabajos de EJESA

Debido al plan de obras para mejorar la calidad del servicio eléctrico, EJESA ejecuta un proyecto de nueve obras, de las cuales un total de seis se realizarán en el casco céntrico y barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Las obras tienen el objetivo de mejoras en la infraestructura eléctrica, "asegurando un suministro más confiable para la comunidad", indicaron desde la empresa.

"Debido a que se está efectuando la renovación del cableado subterráneo que implica, en muchos casos, rotura de calzadas y/o veredas, los horarios dispuestos para cada punto de ubicación son variables pero, preferentemente, de noche. Este horario trata de mitigar el impacto que puedan tener las tareas en el tránsito habitual de la zona", agregaron.

mapa cortes

