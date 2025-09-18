Corte sobre Belgrano y Senador Pérez por obras del servicio eléctrico

Durante las primeras horas de la mañana de este jueves 18 de septiembre se implementaron cortes sobre calle Belgrano y Senador Pérez, debido a los trabajos en el servicio eléctrico que lleva adelante EJESA.

Las tareas se realizan tanto en el casco céntrico de San Salvador de Jujuy como en el barrio Gorriti.

cortes belgrano y senador (1) Motivos de los cortes y trabajos de EJESA Debido al plan de obras para mejorar la calidad del servicio eléctrico, EJESA ejecuta un proyecto de nueve obras, de las cuales un total de seis se realizarán en el casco céntrico y barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Las obras tienen el objetivo de mejoras en la infraestructura eléctrica, "asegurando un suministro más confiable para la comunidad", indicaron desde la empresa.

"Debido a que se está efectuando la renovación del cableado subterráneo que implica, en muchos casos, rotura de calzadas y/o veredas, los horarios dispuestos para cada punto de ubicación son variables pero, preferentemente, de noche. Este horario trata de mitigar el impacto que puedan tener las tareas en el tránsito habitual de la zona", agregaron. mapa cortes

