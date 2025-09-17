miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 20:02
In fraganti.

Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo

Un hombre atacó con un cuchillo a policías tras robar un auto en el barrio Chijra, en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un hombre fue detenido en el barrio Chijra, tras robar un auto estacionado y luego agredir a los policías que habían sido alertados sobre el accionar del delincuente. Fue durante la madrugada de este martes en un sector del barrio de San Salvador de Jujuy.

Una llamada al 911 alertó sobre la presencia de un hombre en la calle Almafuerte que estaba robando un auto. El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 llegó hasta la zona pasadas las 1.30 de la madrugada.

Los policías identificaron al hombre saliendo del vehículo con varios bultos, y cuando le ordenaron que se detenga, el delincuente comenzó a huir descartando los objetos en un pasaje cercano. En el camino sacó un cuchillo para amenazarlos.

La detención en Chijra

En el intento por escapar, saltó un barranco y tras un forcejeo, los efectivos lograron inmovilizarlo y detenerlo. El hombre de 31 años quedó alojado en la comisaría, con cargos de robo, atentado y resistencia a la autoridad.

La víctima y los agentes intervinientes realizaron la denuncia, aunque los objetos sustraídos del vehículo fueron recuperados. Luego se comprobó que el detenido tenía una orden de comparendo vigente y dos medidas restrictivas.

