Un hombre fue detenido en el barrio Chijra, tras robar un auto estacionado y luego agredir a los policías que habían sido alertados sobre el accionar del delincuente. Fue durante la madrugada de este martes en un sector del barrio de San Salvador de Jujuy.
Una llamada al 911 alertó sobre la presencia de un hombre en la calle Almafuerte que estaba robando un auto. El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 llegó hasta la zona pasadas las 1.30 de la madrugada.
Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo
Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo
Los policías identificaron al hombre saliendo del vehículo con varios bultos, y cuando le ordenaron que se detenga, el delincuente comenzó a huir descartando los objetos en un pasaje cercano. En el camino sacó un cuchillo para amenazarlos.
La detención en Chijra
En el intento por escapar, saltó un barranco y tras un forcejeo, los efectivos lograron inmovilizarlo y detenerlo. El hombre de 31 años quedó alojado en la comisaría, con cargos de robo, atentado y resistencia a la autoridad.
La víctima y los agentes intervinientes realizaron la denuncia, aunque los objetos sustraídos del vehículo fueron recuperados. Luego se comprobó que el detenido tenía una orden de comparendo vigente y dos medidas restrictivas.
Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo
Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.