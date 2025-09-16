martes 16 de septiembre de 2025
EN VIVO: minuto a minuto de la llegada de carrozas a Ciudad Cultural

La Escuela Normal de Humahuaca es el primer carruaje que llegó a Ciudad Cultural en el marco de la FNE 2025. Martes y miércoles realizarán un operativo especial.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Traslado de carrozas a Ciudad Cultural

Traslado de carrozas a Ciudad Cultural

Se palpita el inicio de la FNE 2025, y este martes pasadas las 7 de la mañana, arribó a Ciudad Cultural el primer carruaje: se trata de la Escuela Normal de Humahuaca.

Entre hoy y el miércoles se realizará un operativo especial de tránsito ya que todas las carrozas y carruajes se trasladarán hasta el barrio Alto Padilla.

Así salían los estudiantes de Humahuaca

Escuela de Humahuaca FNE 2025
Salió la EET de Maimará

Alrededor de las 10 de la mañana salió desde Maimará la carroza de la Escuela de Educación Técnica N°1 "Gral. Manuel Belgrano". Los estudiantes se dirigen por Ruta 9 hacia Ciudad Cultural.

Escuela Maimará - FNE 2025
Escuelas de Perico salen el miércoles a Ciudad Cultural

Las instituciones correspondientes a Perico: Escuela de Comercio N°1, Escuela de Educación Técnica N°1 "Humberto Samuel Luna", y la Escuela Agrotécnica N°7 "Ing. Ricardo J. Hueda", saldrán hacia Ciudad Cultural en la jornada de este miércoles.

Circulan carrozas por las rutas

Los organizadores piden precaución y paciencia a los conductores durante martes y miércoles en calles y arterias de capital y en las Ruta N°1, 9, 66 y 34.

carrozas rutas
Cuándo arrancan los desfiles de carrozas

El jueves 18 de septiembre será el primer desfile de carrozas en Ciudad Cultural. Primero harán su pasada los trabajos pertenecientes al Grupo A. Mirá cómo se dividen los colegios por grupos.

La alegría de los carroceros en Ciudad Cultural

Durante la mañana de este martes empezaron a arribar a Ciudad Cultural los primeros carroceros con sus trabajos. Llenos de alegría disfrutaron del momento palpitando lo que será la FNE 2025.

image
FNE 2025: por qué rutas transitan las carrozas

traslado carrozas fne
Operativo de tránsito por carrozas y carruajes

El Ente Autárquico Permanente solicitó a los conductores de vehículos particulares y de gran porte extremar los cuidados desde este martes 16 y hasta el miércoles 17 de septiembre, considerando que iniciará el traslado e ingreso de carrozas al predio de Ciudad Cultural.

El horario establecido y previsto, será desde 9 a 18 horas en la jornada de este martes. Mientras que el miércoles 17 continuaran de 9 a 16 horas.

Traslado del Centro Polivalente de Arte

Centro Polivalente de Arte FNE 2025
El Centro Polivalente de Arte rumbo a Ciudad Cultural

Posteriormente, los alumnos y profesores del Centro Polivalente de Arte, informaron que también partieron rumbo a Ciudad Cultural por avenida Savio y Ruta 9.

FNE 2025: Escuela Normal de Humahuaca

FNE 2025 - Escuela Normal Humahuaca
Llegó la Escuela Normal de Humahuaca a Ciudad Cultural

El primer colegio en arribar al predio de Ciudad Cultural, fue la Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca, quien presentará su carruaje el día viernes 19 de septiembre en el Grupo B de la FNE 2025.

