EN VIVO: minuto a minuto de la llegada de carrozas a Ciudad Cultural

Se palpita el inicio de la FNE 2025, y este martes pasadas las 7 de la mañana, arribó a Ciudad Cultural el primer carruaje: se trata de la Escuela Normal de Humahuaca.
Se palpita el inicio de la FNE 2025, y este martes pasadas las 7 de la mañana, arribó a Ciudad Cultural el primer carruaje: se trata de la Escuela Normal de Humahuaca.
Entre hoy y el miércoles se realizará un operativo especial de tránsito ya que todas las carrozas y carruajes se trasladarán hasta el barrio Alto Padilla.
