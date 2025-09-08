FNE 2025: El orden del desfile Bienvenida Primavera

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes comenzará oficialmente con el Desfile Bienvenida Primavera, que se desarrollará el miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas en el predio de Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy.

El evento marcará el inicio de una serie de actividades que se extenderán durante varias jornadas, con la participación de colegios de toda la provincia y un despliegue de color, música y alegría. Este año la temática será fluor.

Desfile Bienvenida Primavera Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.

El orden del desfile A continuación, se detallará el orden de participación de los distintos establecimientos educativos en el desfile: Centro de apoyo " Virgen de Guadalupe" La Mendieta Centro de Día "Oscar López" - Palpalá CUCAI Modalidad de Educ. Hospitalaria y Domiciliaria Sec. De Gestión Educ. del Ministerio de Educación Instituto Hellen Keller Esc. de Configuraciones de apoyo N° 9 "Ntra. Sra. Del Carmen Centro Deportivo Social y Cultural de personas con discapacidad - Calidad de Vida (DH) Asociación C.I.A.R.D Asoc. Todos Juntos Fundación IDEAS Despertar (acompañamiento educativo- terapéutico) Escuela de Configuración de Apoyo N° 8 "Guillermo Salim Quintar" - Perico Asoc. Para la rehabilitación motora e inclusión educativa (A.P.RE.M.) - San Pedro Fundación Sentir Asoc. Nuevo Horizonte Centro de Día Alborada Hidrocefalia " Amar la vida" ECA N° 11 "Prof. Luis Braille" Esc. de Configuraciones de apoyo N° 1 "Dr. Oscar Orias" Esc. N° 30 " Juana Azurduy de Padilla" - Monterrico Centro Terapéutico " Miradas" Esc. de Configuraciones de apoyo N° 6 "Dr. Vicente Arroyabe" Asociación Sol y Arte Equipo Vida "Apoyo a la inclusión" Eco de Luz La Casa del Jubilado DAIE - Ministerio de Educación Esc. N° 136 "'Gral. Lamadrid" Esc. N° 447 " República de Italia" Esc. Normal "J. I. Gorriti" Esc. Primaria Nuevo Horizonte Esc. N° 8 "Escolástico Zegada" Esc. N° 452 "Legado Belgraniano" Colegio del Salvador Esc. N° 38 "'Juanita Stevens" Colegio Los Lapachos Rotary Club Jujuy Esc. Primaria N° 431 "Isabel La Católica" Colegio Privado Jean Piaget Esc. Primaria N° 391 "Primera Fundación de Jujuy" Esc. Primaria N° 10 " Gral. José de San Martin" Remedios de Escalada Esc. Primaria N°257 "Provincia de Cordoba" Palpala Esc. N°435 "Prof. Humberto Justo Agüero Esc. N° 85 "23 de Agosto" Esc. N° 14 " Juan Bautista Alberdi" Esc. N° 276 "Provincia de Río Negro" - Barcena Esc. N° 470 "Bartolina Sisa" Esc. Primaria N° 100 "Francisco de Argañaraz" Esc. N° 223 "Arzobispo José M. R. Mendizabal" Esc. N° 432 "República Francesa" Colegio Antonio María Gianelli Esc. N° 12 "Bernardo Monteagudo" Esc. Primaria N° 436 "Dip. M. del Pilar Bermudez" Colegio Pablo Pizurno Colegio Santa Teresita Esc. N° 78 "Dr. José Benito de la Barcena" EMDEI Escuela de Gestión Privada Arco Iris Esc. Primaria "17 de Septiembre-CeDEMS" Esc. N° 415 "Confederación Gral. De Trabajo Esc. N° 1 "Gral. Manuel Belgrano" Esc. Primaria N°430 "Padre Jeronimo Schonfeld" Esc. Primaria N° 144 "Victor Mercante" Esc. N° 79 "Dr. Estanislao Severo Zeballos" Esc. Municipal N° 1 "Marina Vilte" Coord. De Políticas Públicas - Municipalidad Esc. N° 458 "Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil" Asoc. Japonesa Jujuy Esc. Primaria N° 205 "Bernardina Mejía Mirabal de Argañaraz" Esc. Primaria N° 44 "'José Ignacio Gorriti" León" Esc. Primaria N° 465 Esc. 455 ADEP Asoc. Civil Nueva Suiza APPACE Club Lujan Esc. N° 417 "Pbro. Juan Roberto Moreno"

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.