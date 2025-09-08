FNE 2025: El orden del desfile Bienvenida Primavera

La Fiesta Nacional de los Estudiantes comenzará oficialmente con el Desfile Bienvenida Primavera, que se desarrollará el miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas en el predio de Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy.
El evento marcará el inicio de una serie de actividades que se extenderán durante varias jornadas, con la participación de colegios de toda la provincia y un despliegue de color, música y alegría. Este año la temática será fluor.
Desfile Bienvenida Primavera
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.
El orden del desfile
A continuación, se detallará el orden de participación de los distintos establecimientos educativos en el desfile:
- Centro de apoyo " Virgen de Guadalupe" La Mendieta
- Centro de Día "Oscar López" - Palpalá
- CUCAI
- Modalidad de Educ. Hospitalaria y Domiciliaria Sec. De Gestión Educ. del Ministerio de Educación
- Instituto Hellen Keller
- Esc. de Configuraciones de apoyo N° 9 "Ntra. Sra. Del Carmen
- Centro Deportivo Social y Cultural de personas con discapacidad - Calidad de Vida (DH)
- Asociación C.I.A.R.D
- Asoc. Todos Juntos
- Fundación IDEAS
- Despertar (acompañamiento educativo- terapéutico)
- Escuela de Configuración de Apoyo N° 8 "Guillermo Salim Quintar" - Perico
- Asoc. Para la rehabilitación motora e inclusión educativa (A.P.RE.M.) - San Pedro
- Fundación Sentir
- Asoc. Nuevo Horizonte
- Centro de Día Alborada
- Hidrocefalia " Amar la vida"
- ECA N° 11 "Prof. Luis Braille"
- Esc. de Configuraciones de apoyo N° 1 "Dr. Oscar Orias"
- Esc. N° 30 " Juana Azurduy de Padilla" - Monterrico
- Centro Terapéutico " Miradas"
- Esc. de Configuraciones de apoyo N° 6 "Dr. Vicente Arroyabe"
- Asociación Sol y Arte
- Equipo Vida "Apoyo a la inclusión"
- Eco de Luz
- La Casa del Jubilado
- DAIE - Ministerio de Educación
- Esc. N° 136 "'Gral. Lamadrid"
- Esc. N° 447 " República de Italia"
- Esc. Normal "J. I. Gorriti"
- Esc. Primaria Nuevo Horizonte
- Esc. N° 8 "Escolástico Zegada"
- Esc. N° 452 "Legado Belgraniano"
- Colegio del Salvador
- Esc. N° 38 "'Juanita Stevens"
- Colegio Los Lapachos
- Rotary Club Jujuy
- Esc. Primaria N° 431 "Isabel La Católica"
- Colegio Privado Jean Piaget
- Esc. Primaria N° 391 "Primera Fundación de Jujuy"
- Esc. Primaria N° 10 " Gral. José de San Martin"
- Remedios de Escalada
- Esc. Primaria N°257 "Provincia de Cordoba" Palpala
- Esc. N°435 "Prof. Humberto Justo Agüero
- Esc. N° 85 "23 de Agosto"
- Esc. N° 14 " Juan Bautista Alberdi"
- Esc. N° 276 "Provincia de Río Negro" - Barcena
- Esc. N° 470 "Bartolina Sisa"
- Esc. Primaria N° 100 "Francisco de Argañaraz"
- Esc. N° 223 "Arzobispo José M. R. Mendizabal"
- Esc. N° 432 "República Francesa"
- Colegio Antonio María Gianelli
- Esc. N° 12 "Bernardo Monteagudo"
- Esc. Primaria N° 436 "Dip. M. del Pilar Bermudez"
- Colegio Pablo Pizurno
- Colegio Santa Teresita
- Esc. N° 78 "Dr. José Benito de la Barcena"
- EMDEI
- Escuela de Gestión Privada Arco Iris
- Esc. Primaria "17 de Septiembre-CeDEMS"
- Esc. N° 415 "Confederación Gral. De Trabajo
- Esc. N° 1 "Gral. Manuel Belgrano"
- Esc. Primaria N°430 "Padre Jeronimo Schonfeld"
- Esc. Primaria N° 144 "Victor Mercante"
- Esc. N° 79 "Dr. Estanislao Severo Zeballos"
- Esc. Municipal N° 1 "Marina Vilte"
- Coord. De Políticas Públicas - Municipalidad
- Esc. N° 458 "Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil"
- Asoc. Japonesa Jujuy
- Esc. Primaria N° 205 "Bernardina Mejía Mirabal de Argañaraz"
- Esc. Primaria N° 44 "'José Ignacio Gorriti" León"
- Esc. Primaria N° 465
- Esc. 455 ADEP
- Asoc. Civil Nueva Suiza
- APPACE
- Club Lujan
- Esc. N° 417 "Pbro. Juan Roberto Moreno"
