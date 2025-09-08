lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 13:27
Jujuy.

FNE 2025: El orden del desfile Bienvenida Primavera

El Ente Autárquico Permanente confirmó el orden del desfile Bienvenida Primavera que marcará el inicio de la FNE 2025.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes comenzará oficialmente con el Desfile Bienvenida Primavera, que se desarrollará el miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas en el predio de Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy.

El evento marcará el inicio de una serie de actividades que se extenderán durante varias jornadas, con la participación de colegios de toda la provincia y un despliegue de color, música y alegría. Este año la temática será fluor.

Desfile Bienvenida Primavera
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.

El orden del desfile

A continuación, se detallará el orden de participación de los distintos establecimientos educativos en el desfile:

  1. Centro de apoyo " Virgen de Guadalupe" La Mendieta
  2. Centro de Día "Oscar López" - Palpalá
  3. CUCAI
  4. Modalidad de Educ. Hospitalaria y Domiciliaria Sec. De Gestión Educ. del Ministerio de Educación
  5. Instituto Hellen Keller
  6. Esc. de Configuraciones de apoyo N° 9 "Ntra. Sra. Del Carmen
  7. Centro Deportivo Social y Cultural de personas con discapacidad - Calidad de Vida (DH)
  8. Asociación C.I.A.R.D
  9. Asoc. Todos Juntos
  10. Fundación IDEAS
  11. Despertar (acompañamiento educativo- terapéutico)
  12. Escuela de Configuración de Apoyo N° 8 "Guillermo Salim Quintar" - Perico
  13. Asoc. Para la rehabilitación motora e inclusión educativa (A.P.RE.M.) - San Pedro
  14. Fundación Sentir
  15. Asoc. Nuevo Horizonte
  16. Centro de Día Alborada
  17. Hidrocefalia " Amar la vida"
  18. ECA N° 11 "Prof. Luis Braille"
  19. Esc. de Configuraciones de apoyo N° 1 "Dr. Oscar Orias"
  20. Esc. N° 30 " Juana Azurduy de Padilla" - Monterrico
  21. Centro Terapéutico " Miradas"
  22. Esc. de Configuraciones de apoyo N° 6 "Dr. Vicente Arroyabe"
  23. Asociación Sol y Arte
  24. Equipo Vida "Apoyo a la inclusión"
  25. Eco de Luz
  26. La Casa del Jubilado
  27. DAIE - Ministerio de Educación
  28. Esc. N° 136 "'Gral. Lamadrid"
  29. Esc. N° 447 " República de Italia"
  30. Esc. Normal "J. I. Gorriti"
  31. Esc. Primaria Nuevo Horizonte
  32. Esc. N° 8 "Escolástico Zegada"
  33. Esc. N° 452 "Legado Belgraniano"
  34. Colegio del Salvador
  35. Esc. N° 38 "'Juanita Stevens"
  36. Colegio Los Lapachos
  37. Rotary Club Jujuy
  38. Esc. Primaria N° 431 "Isabel La Católica"
  39. Colegio Privado Jean Piaget
  40. Esc. Primaria N° 391 "Primera Fundación de Jujuy"
  41. Esc. Primaria N° 10 " Gral. José de San Martin"
  42. Remedios de Escalada
  43. Esc. Primaria N°257 "Provincia de Cordoba" Palpala
  44. Esc. N°435 "Prof. Humberto Justo Agüero
  45. Esc. N° 85 "23 de Agosto"
  46. Esc. N° 14 " Juan Bautista Alberdi"
  47. Esc. N° 276 "Provincia de Río Negro" - Barcena
  48. Esc. N° 470 "Bartolina Sisa"
  49. Esc. Primaria N° 100 "Francisco de Argañaraz"
  50. Esc. N° 223 "Arzobispo José M. R. Mendizabal"
  51. Esc. N° 432 "República Francesa"
  52. Colegio Antonio María Gianelli
  53. Esc. N° 12 "Bernardo Monteagudo"
  54. Esc. Primaria N° 436 "Dip. M. del Pilar Bermudez"
  55. Colegio Pablo Pizurno
  56. Colegio Santa Teresita
  57. Esc. N° 78 "Dr. José Benito de la Barcena"
  58. EMDEI
  59. Escuela de Gestión Privada Arco Iris
  60. Esc. Primaria "17 de Septiembre-CeDEMS"
  61. Esc. N° 415 "Confederación Gral. De Trabajo
  62. Esc. N° 1 "Gral. Manuel Belgrano"
  63. Esc. Primaria N°430 "Padre Jeronimo Schonfeld"
  64. Esc. Primaria N° 144 "Victor Mercante"
  65. Esc. N° 79 "Dr. Estanislao Severo Zeballos"
  66. Esc. Municipal N° 1 "Marina Vilte"
  67. Coord. De Políticas Públicas - Municipalidad
  68. Esc. N° 458 "Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil"
  69. Asoc. Japonesa Jujuy
  70. Esc. Primaria N° 205 "Bernardina Mejía Mirabal de Argañaraz"
  71. Esc. Primaria N° 44 "'José Ignacio Gorriti" León"
  72. Esc. Primaria N° 465
  73. Esc. 455 ADEP
  74. Asoc. Civil Nueva Suiza
  75. APPACE
  76. Club Lujan
  77. Esc. N° 417 "Pbro. Juan Roberto Moreno"

