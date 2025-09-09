María Inés Zigarán valorizó el rol de las mujeres indígenas en la construcción de un Jujuy para todos

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional en primer término por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas , participó de los actos por el Día Internacional de las Mujeres Indígenas que se realizaron en Caimancito .

Durante el evento, se reunieron mujeres del pueblo Guaraní , reconocidas por su papel como transmisoras de la cultura local. Zigarán subrayó que estuvieron presentes “mujeres líderes que acompañaron la ratificación de un inquebrantable compromiso reflejado en una política pública de respeto por los derechos indígenas” y destacó la importancia de “reafirmar una gestión que motoriza la interculturalidad, a fin de hacer posible una sociedad para todos”.

Reconocimiento a las mujeres guaraníes

En sus palabras completas, Zigarán remarcó: “Estuvimos en Caimancito con una diversidad de mujeres del pueblo guaraní, de todas las Yungas".

"Celebramos el Día Internacional de las Mujeres Indígenas para reconocer su valor y rol en la transmisión de la cultura".

"Son todas líderes, tienen un rol importante en la transmisión cultural. La lengua guaraní es una de las pocas lenguas indígenas que siguen vivas en la provincia de Jujuy. Hicimos un reconocimiento a las mujeres de la región con certificados y placas, ratificando nuestro compromiso de una política pública con los derechos indígenas en una gestión de interculturalidad para hacer posible una sociedad para todos”, indicó.

Durante la jornada se entregaron certificados y placas a mujeres destacadas de la región, como parte de un reconocimiento a su trayectoria y a su contribución en la preservación de la lengua y las tradiciones guaraníes.