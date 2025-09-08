lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 07:00
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

El Ministerio de Educación confirmó que el jueves no se dictarán clases en los niveles primarios de la provincia

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Sin clases en Jujuy el jueves.

Sin clases en Jujuy el jueves.

Cómo será la conmemoración en Jujuy

De acuerdo a la planificación oficial, el miércoles 10 de septiembre cada escuela llevará a cabo un acto en homenaje a los docentes. La ceremonia será la única actividad institucional de la jornada y se destinará a resaltar la figura de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula” en Argentina.

domingo faustino sarmiento
Domingo Faustino Sarmiento.

Domingo Faustino Sarmiento.

Por qué se celebra el Día del Maestro

El Día del Maestro se celebra en todo el país el 11 de septiembre, en recuerdo del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en 1888. Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, fue docente, escritor, político y presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Durante su vida trabajó intensamente para expandir el acceso a la educación pública y gratuita, convencido de que la instrucción era la base del progreso social. Bajo su mandato presidencial se crearon centenares de escuelas y se consolidaron instituciones de formación docente que marcaron el futuro del sistema educativo argentino.

Por ese motivo, cada año la fecha se convierte en un homenaje a los maestros y maestras que cumplen una tarea esencial en la formación de niños y jóvenes.

