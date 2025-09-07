Un hombre murió luego de recibir una puñalada en el cuello

Ataque a joven con arma blanca (imagen ilustrativa)

Un episodio que se investiga se registró en la madrugada de este domingo en inmediaciones de Finca El Pongo, sobre la ruta provincial N° 10. Según las primeras informaciones, un hombre de 55 años resultó herido de gravedad tras recibir una puñalada en el cuello en circunstancias que aún no fueron esclarecidas.

hospital arturo zabala.jpg Un hombre de 55 años murió tras recibir una puñalada en el cuello en Finca El Pongo. La víctima fue asistida en el lugar por personal del SAME Perico y trasladada con vida al hospital Arturo Zabala Murió un hombre con herida de arma blanca El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, se dio aviso al personal de la Guardia Regional N°6 que arribó a los pocos minutos junto con el SAME. La víctima fue asistida en el lugar por personal del SAME Perico y trasladada con vida al hospital Arturo Zabala. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, la herida resultó letal y el hombre perdió la vida minutos después de ingresar a la guardia.

En forma paralela, efectivos de la Brigada de Investigaciones de Ciudad Perico, a cargo del Of. Ayte. Zerpa, también se hicieron presentes en la zona para iniciar las actuaciones correspondientes.

Fuentes policiales confirmaron que se trata de un presunto homicidio, aunque las causas y la dinámica del ataque permanecen bajo investigación. Efectivos de la Policía de Jujuy trabajan en el sitio del hecho por disposición de la fiscalía interviniente, que ya ordenó una serie de pericias y entrevistas para intentar reconstruir lo sucedido.

Cabe recordar que, según el Informe Anual emitido por el Ministerio Público de la Acusación, se registró un incremento en los hechos de violencia interpersonal en la provincia, en particular aquellos que derivan en lesiones con el uso de armas blancas. Desde el organismo indicaron que los ataques con cuchillos representan uno de los patrones más frecuentes en los homicidios dolosos cometidos en contextos de disputas personales o consumo de alcohol.

