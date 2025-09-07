domingo 07 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 - 08:45
Historia.

El impresionante parecido de una ex reina de la FNE con una actriz de Hollywood

En la FNE de 1997 una Reina de los Estudiantes causó furor por su parecido con una reconocida actriz de Hollywood. Mirá de quién se trata.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Ana Laura Bernard

Ana Laura Bernard

Cuándo fue reina de la FNE Ana Laura Bernard

En 1997, Ana Laura Bernard fue elegida inicialmente como representante del Colegio del Salvador. Posteriormente, la joven jujeña obtuvo las coronas Capital, Provincial y, finalmente, Nacional.

En aquel entonces, la representante del Colegio del Salvador logró ganarse el cariño de todos los jujeños, quienes además se mostraban impactados por su belleza y sencillez.

image

El parecido de Ana Laura Bernard con Demi Moore

Al ser proclamada Reina Nacional de los Estudiantes en 1997, Bernard cautivó los corazones de miles de personas. Desde ese momento, comenzó a ser comparada inevitablemente con la reconocida actriz de Hollywood, Demi Moore.

Debido a sus características similares, la gente empezó a llamarla la “Demi Moore jujeña”. Así, con el paso del tiempo, su recuerdo sigue vivo en la memoria de muchos.

image

Quién es Demi Moore

Demi Moore es actriz, modelo y productora estadounidense, nacida el 11 de noviembre de 1962 en Roswell. Comenzó su carrera a los 16 años, tras una infancia marcada por problemas familiares, y tuvo pequeños papeles hasta 1982, cuando consiguió su gran oportunidad al unirse al elenco de la exitosa serie de televisión “General Hospital”.

Tras aparecer en varias películas y series, se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood durante la década de 1990, gracias a éxitos como “Ghost”, “Algunos hombres buenos” y “Una proposición indecente”.

En los años 2000, Moore hizo una pausa en su carrera y enfrentó problemas personales, incluido un polémico divorcio con Ashton Kutcher.

demi moore

