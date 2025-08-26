Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.

Cada vez se acerca más la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y distintas provincias ya avanzan con la elección de sus candidatas que competirán por la corona nacional. La tradicional Elección Nacional definirá a la nueva soberana que representará a todo el país en este clásico encuentro de la juventud.

El esperado evento se desarrollará el 26 de septiembre en el estadio 23 de Agosto, donde miles de personas asistirán para disfrutar de una noche cargada de emoción, colorido y música. El cierre musical estará a cargo de Airbag, una de las bandas de rock más convocantes de la Argentina.

Candidatas de las provincias Buenos Aires - Gaia Conti

Reina Buenos Aires 2025

Chubut - Fiona Delgado Reina Chubut 2025 Córdoba - Catalina Sánchez Reina Córdoba 2025 Corrientes - María del Pilar Salazar Reina Corrientes 2025 Ciudad de Buenos Aires - Sofía Alanís Masino Reina CABA 2025 Entre Ríos - Martina Sáenz Reina Entre ríos 2025 Formosa - Sofía Luna Roldán Reina Formosa 2025 La Pampa - Gisele Delsol Reina La Pampa 2025 La Rioja - Paloma Garay Reina La Rioja 2025 Mendoza - Emma Bordin Giusti Reina Mendoza 2025 Misiones - Marina Melgarejo Reina Misiones 2025 Tierra del Fuego - Martina Rodríguez Sesma Reina Tierra del Fuego 2025 Santa Fe - Avril Russo Reina Santa Fe 2025 San Luis - Victoria Egea SAN LUIS Provincias que faltan elegir a sus representantes Jujuy (22 de septiembre)

Catamarca

Chaco

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Cruz

Santiago del Estero

Tucumán Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.

Elección Representante Capital. Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.