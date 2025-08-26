martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 07:41
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Cada vez falta menos para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y las provincias eligen a sus representantes. Te las presentamos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.

Cada vez se acerca más la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y distintas provincias ya avanzan con la elección de sus candidatas que competirán por la corona nacional. La tradicional Elección Nacional definirá a la nueva soberana que representará a todo el país en este clásico encuentro de la juventud.

Lee además
Candidatas del Colegio Pablo Pizzurno
Último momento.

FNE 2025: por el viento norte, suspendieron la elección del colegio Pablo Pizzurno
Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

El esperado evento se desarrollará el 26 de septiembre en el estadio 23 de Agosto, donde miles de personas asistirán para disfrutar de una noche cargada de emoción, colorido y música. El cierre musical estará a cargo de Airbag, una de las bandas de rock más convocantes de la Argentina.

Candidatas de las provincias

  • Buenos Aires - Gaia Conti
Reina Buenos Aires 2025

  • Chubut - Fiona Delgado
Reina Chubut 2025

  • Córdoba - Catalina Sánchez
Reina Córdoba 2025

  • Corrientes - María del Pilar Salazar
Reina Corrientes 2025

  • Ciudad de Buenos Aires - Sofía Alanís Masino
Reina CABA 2025

  • Entre Ríos - Martina Sáenz
Reina Entre ríos 2025

  • Formosa - Sofía Luna Roldán
Reina Formosa 2025

  • La Pampa - Gisele Delsol
Reina La Pampa 2025

  • La Rioja - Paloma Garay
Reina La Rioja 2025

  • Mendoza - Emma Bordin Giusti
Reina Mendoza 2025

  • Misiones - Marina Melgarejo
Reina Misiones 2025

  • Tierra del Fuego - Martina Rodríguez Sesma
Reina Tierra del Fuego 2025

  • Santa Fe - Avril Russo
Reina Santa Fe 2025

  • San Luis - Victoria Egea

SAN LUIS

Provincias que faltan elegir a sus representantes

  • Jujuy (22 de septiembre)
  • Catamarca
  • Chaco
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • San Juan
  • Santa Cruz
  • Santiago del Estero
  • Tucumán

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: por el viento norte, suspendieron la elección del colegio Pablo Pizzurno

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

FNE 2025: María Cabrera fue coronada en la Escuela de Comercio N°1 de La Quiaca

FNE 2025: las inscripciones para el "Bienvenida Primavera" serán hasta el 26 de agosto

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Lo que se lee ahora
Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Jujuy.

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel