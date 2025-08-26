Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Cada vez se acerca más la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y distintas provincias ya avanzan con la elección de sus candidatas que competirán por la corona nacional. La tradicional Elección Nacional definirá a la nueva soberana que representará a todo el país en este clásico encuentro de la juventud.
El esperado evento se desarrollará el 26 de septiembre en el estadio 23 de Agosto, donde miles de personas asistirán para disfrutar de una noche cargada de emoción, colorido y música. El cierre musical estará a cargo de Airbag, una de las bandas de rock más convocantes de la Argentina.
- Córdoba - Catalina Sánchez
- Corrientes - María del Pilar Salazar
- Ciudad de Buenos Aires - Sofía Alanís Masino
- Entre Ríos - Martina Sáenz
- Formosa - Sofía Luna Roldán
- Mendoza - Emma Bordin Giusti
- Misiones - Marina Melgarejo
- Tierra del Fuego - Martina Rodríguez Sesma
Reina Tierra del Fuego 2025
Provincias que faltan elegir a sus representantes
- Jujuy (22 de septiembre)
- Catamarca
- Chaco
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- Santa Cruz
- Santiago del Estero
- Tucumán
Agenda completa de la FNE 2025
- Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
