FNE 2025: las inscripciones para el "Bienvenida Primavera" serán hasta el 26 de agosto

En el marco de la edición 74° de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, desde el Ente Autárquico Permanente anunciaron que se recepcionará hasta el martes 26 de agosto las inscripciones para el Desfile Bienvenida Primavera, uno de los eventos más esperados de la FNE 2025.
Las mismas serán recibidas en la sede del Ente, en calle Belgrano 1485, donde las instituciones deberán llevar las alegorías, el listado de alumnos y docentes que participarán. Cabe destacar que la reunión para el sorteo del ordenamiento de los mismos, será el jueves 28 de agosto en el EAP.
Como cada año, se eligió una temática para que los asistentes, tanto alumnos como docentes, muestren su propuesta en Ciudad Cultural el próximo 17 de septiembre desde las 18 horas. En esta edición la temática es "Primavera Flúor".
- Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica
- Complejo Educativo José Hernández - Carroza
- Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje
- Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje
- Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza
- Colegio Modelo Palpalá - Carruaje
- Colegio Remedios de Escalada - Carruaje
- Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica
- Colegio Secundario N° 43 - Carruaje
- Colegio Los Lapachos - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza
- Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza
- EMDEI - Carruaje
- Colegio Mayor Jujuy - Carruaje
- Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica
- Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje
- Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza
- Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje
- Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza
- Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje
- Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica
- IPSEL - Carruaje
- Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje
- Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza
- Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje
- Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza
- Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje
- Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica
- Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza
- Asociación Todos Juntos - Carruaje
- Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza
- Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)
- Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje
- Escuela Técnica Provincial N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)
- Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica
- Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje
Los días de desfile y exposición de carrozas
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
