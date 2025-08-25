lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 11:22
Desfile.

FNE 2025: las inscripciones para el "Bienvenida Primavera" serán hasta el 26 de agosto

El sorteo del orden de desfile de cada una de las instituciones será el jueves 28 de agosto en la sede del Ente Autárquico Permanente en calle Belgrano 1485.

Por  Analía Farfán
FNE 2024 con el desfile Bienvenida Primavera

FNE 2024 con el desfile Bienvenida Primavera

Las mismas serán recibidas en la sede del Ente, en calle Belgrano 1485, donde las instituciones deberán llevar las alegorías, el listado de alumnos y docentes que participarán. Cabe destacar que la reunión para el sorteo del ordenamiento de los mismos, será el jueves 28 de agosto en el EAP.

FNE 2024 con el desfile Bienvenida Primavera
FNE 2024 con el desfile Bienvenida Primavera

FNE 2024 con el desfile Bienvenida Primavera

Como cada año, se eligió una temática para que los asistentes, tanto alumnos como docentes, muestren su propuesta en Ciudad Cultural el próximo 17 de septiembre desde las 18 horas. En esta edición la temática es "Primavera Flúor".

Definieron el orden y los grupos para los desfiles de carrozas

Grupo A

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica
  • Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza
  • Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje
  • Colegio Martín Pescador - Carruaje
  • Colegio del Salvador - Carroza
  • Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje
  • Colegio Santa Teresita - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica
  • Colegio Blaise Pascal - Carruaje
  • Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje
  • Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza
  • Colegio Nacional N° 2 "Éxodo Jujeño" - Carruaje
  • Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza
  • Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje
  • Colegio Santa Bárbara - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica
  • Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje
  • Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza
  • Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje
  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza
  • Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje
  • Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica
  • Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje
  • Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza
  • Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza
  • Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje
  • Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica
  • Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza
  • Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa)
  • Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza
  • Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza
  • Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa)
  • ARENI
Sigue la FNE 2024 con el desfile de carrozas del Grupo B
Sigue la FNE 2024 con el desfile de carrozas del Grupo A y B

Sigue la FNE 2024 con el desfile de carrozas del Grupo A y B

Grupo B

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica
  • Complejo Educativo José Hernández - Carroza
  • Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje
  • Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje
  • Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza
  • Colegio Modelo Palpalá - Carruaje
  • Colegio Remedios de Escalada - Carruaje
  • Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica
  • Colegio Secundario N° 43 - Carruaje
  • Colegio Los Lapachos - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza
  • Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza
  • EMDEI - Carruaje
  • Colegio Mayor Jujuy - Carruaje
  • Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica
  • Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje
  • Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza
  • Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje
  • Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza
  • Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje
  • Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica
  • IPSEL - Carruaje
  • Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje
  • Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza
  • Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje
  • Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza
  • Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica
  • Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza
  • Asociación Todos Juntos - Carruaje
  • Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza
  • Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)
  • Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje
  • Escuela Técnica Provincial N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)
  • Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica
  • Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje

Los días de desfile y exposición de carrozas

  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Por  Redacción de TodoJujuy

