viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 11:27
Jujuy.

¡Vuelven los tricampeones a la FNE 2025! El Secu de Tres Pozos presentará carruaje

El Secundario 50 de Tres Pozos volverá a participar en la FNE 2025 tras cinco años de ausencia. Conocidos por su creatividad y por haber ganado tres ediciones.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE 2025.

El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE 2025.

Carruaje de Tres Pozos (1)

Materiales que necesitan los carroceros

El grupo lanzó una convocatoria a toda la comunidad para reunir insumos que resultan fundamentales en el armado del carruaje. Entre los materiales solicitados figuran latas de gaseosa sin aplastar, CD, tapitas rojas y remeras viejas de tela modal color negro.

Los interesados en colaborar pueden acercar los elementos a la nueva terminal de San Salvador de Jujuy. Allí, el colectivo Vientos del Norte traslada a docentes hacia Santuario de Tres Pozos, y cualquier educador que realice ese viaje puede encargarse de hacer llegar los aportes.

Las entregas se recibirán los días lunes, martes y jueves en horario nocturno, con salidas programadas a la medianoche. De este modo, se busca agilizar la recolección y garantizar que los carroceros dispongan de todo lo necesario para continuar con los trabajos.

Carruaje de Tres Pozos (3)

Viaje rumbo a la capital

El 16 de septiembre, el equipo de estudiantes y docentes emprenderá viaje hacia San Salvador de Jujuy. El trayecto, de 143 kilómetros, se realizará por la Ruta Nacional 52 y la Ruta Nacional 9. Allí se unirán al resto de las delegaciones que formarán parte de los desfiles.

El retorno del Secundario 50 genera gran expectativa, ya que en ediciones anteriores su carroza sorprendió al público y al jurado por el uso de técnicas artesanales y materiales propios de la Puna y de las Salinas Grandes. Esa creatividad les permitió alzarse con tres títulos consecutivos, convirtiéndose en uno de los colegios más destacados de la historia reciente de la fiesta.

Temas
