Cambios en el desfile de las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad

Durante la jornada de hoy se realizó un simulacro en Ciudad Cultural para presentar la nueva modalidad que tendrán los desfiles de las carrozas técnicas en la 73º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025 ) .

La principal novedad es que este año no utilizarán grupos electrógenos, sino que estarán conectadas directamente a la red eléctrica del predio .

El presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer , explicó las bases de este dispositivo con las carrozas técnicas: “ No van a tener grupos electrógenos, sino que van a estar conectadas a la red de Ciudad Cultural . Esto es por recomendación específica de EJESA, donde la idea es cuidar a los estudiantes y minimizar al máximo el riesgo que puedan tener los estudiantes ”.

En el simulacro participaron también referentes de la Secretaría de Energía y del Instituto Técnico, desde donde se trabajará en la conexión. En este sentido, Lorena Abraham detalló: “Nosotros vamos a participar con la gente de sistemas eléctricos que van a ser los encargados de la conexión y desconexión de un cable para que los chicos de las carrozas técnicas se puedan conectar y puedan hacer el movimiento que estamos acostumbrados a ver. Los chicos de higiene y seguridad van a estar haciendo un cordón de seguridad porque lo más importante acá es resguardar la seguridad de los carroceros. Y los chicos de mecánica automotriz, estarán por algún improvisto cuidando también la seguridad”.

El nuevo esquema también modificará el recorrido. Abraham precisó: “Con la incorporación de esta nueva modalidad, este año serán siete las estaciones que van a estar a lo largo de todo el recorrido de Ciudad Cultural, en donde en cada estación vamos a tener un grupo de chicos encargados de todo esto”.

Los desfiles de carrozas son uno de los grandes atractivos que tiene cada edición de la FNE, donde las carrozas técnicas son lo más esperado por niños y grandes. Vinculado a este tema y las expectativas por las familias sobre la limitación en el disfrute de los movimientos de estas carrozas Meyer agregó “cada uno de los lugares tiene un recorrido de más de 100 metros. El stop que va a tener la carroza es mínimo. No es que va a funcionar por momentos la carroza”

Para entender los motivos de este cambio radical, es primordial tener en cuenta dos cuestiones “en primer lugar: la seguridad y seguido a ello: el nivel de contaminación”, explicaba el Presidente del EAP.

La eliminación de los grupos electrógenos a combustible apunta no solo a reducir riesgos eléctricos, sino también a disminuir el impacto ambiental durante los desfiles. “Vamos hacia un desfile más ordenado y más seguro”, subrayó finalmente Meyer.

