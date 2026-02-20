Declararon un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo

El inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse afectado luego de que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) resolviera un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo , en reclamo de la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.

La medida fue definida en un congreso extraordinario de la entidad que conduce Sonia Alesso y forma parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país. Además del reclamo salarial, CTERA exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

En Jujuy, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) confirmó que adherirá a la medida de fuerza. En tanto, desde la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) indicaron que acompañarán el paro, aunque todavía resta definir la modalidad de la protesta en la provincia.

Durante el encuentro nacional, los delegados de CTERA también expresaron su rechazo a “toda reforma laboral regresiva” y al avance de proyectos que promuevan la “mercantilización de la educación”. Además, reclamaron mejores condiciones de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

En ese marco, la organización ratificó su oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y anunció que durante marzo se realizarán acciones de difusión para “informar y esclarecer a la comunidad sobre las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Los gremios de la CGT también advierten por medidas de fuerza

Por su parte, los sindicatos docentes que integran la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”.

En un comunicado, las entidades alertaron por la “grave situación presupuestaria” que atraviesa la educación pública y señalaron que el sector enfrenta “el mayor recorte presupuestario en décadas”, con salarios que —según denunciaron— “se encuentran en niveles de indigencia”.

Además, cuestionaron la derogación de normas que garantizaban la inversión educativa y el presupuesto para la educación técnico profesional, lo que —aseguraron— genera un fuerte impacto en la calidad educativa y profundiza las desigualdades.

Los gremios insistieron en que la paritaria nacional docente es “una herramienta de paz social y diálogo” y reclamaron que el Gobierno cumpla con lo establecido en la Ley 26.075 para discutir condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo del sector.