Paro general en Jujuy: las escuelas están abiertas y no se suspenden las tutorías

En el marco del paro general que se desarrolla este jueves en todo el país, las escuelas de Jujuy registran actividad dispar. En el Colegio Nacional 2 de San Salvador de Jujuy , el movimiento resulta parcial, con clases de tutoría y tareas administrativas en marcha, aunque con menor asistencia estudiantil.

Servicios. Paro general CGT: sin bancos y con movimientos en transferencias, cajeros y billeteras

La directora de la institución, Emilia Cachagua, brindó detalles sobre la situación durante la jornada y confirmó que el establecimiento permanece abierto con funcionamiento habitual. “Son muy pocos los profesores que adhieren al paro. Hay gente y alumnos. En el colegio hay movimiento”, expresó.

Desde el ministerio remarcaron que las actividades no fueron suspendidas, ya que muchos docentes asisten con sus propios medios y lo mismo ocurre con algunos alumnos. En los casos en que los profesores no puedan llegar debido al paro, deberán suspender sus clases, aunque las instituciones permanecen abiertas.

Embed - Tutorías en el día del paro

Clases, asistencia y funcionamiento durante el paro

Cachagua señaló que la prioridad es garantizar que los estudiantes que asisten encuentren docentes en sus aulas. “Generalmente tratamos de que el chico que viene tenga la seguridad de que va a tener su profesor y no se traslade sin sentido”, explicó.

Según indicó, el establecimiento abre sus puertas con normalidad durante todo el día. En cuanto a la asistencia, la directora precisó que se registra una baja en la concurrencia. “Faltaron muchos estudiantes, cerca del 30%”, detalló.

Desde la conducción del colegio sugieren que los alumnos mantengan contacto directo con sus profesores para conocer la situación particular de cada curso. “Sugerimos a los chicos que se comuniquen con los profesores, ellos saben quiénes se adhieren y quiénes no”, sostuvo Cachagua.

También remarcó que la institución mantiene atención para las familias. “El establecimiento está al servicio de padres y alumnos”, señaló.

La jornada transcurre con actividad en aulas y oficinas, mientras el paro nacional impacta en otros sectores de la provincia.

Calendario escolar y mesas de examen

En paralelo, el Colegio Nacional 2 avanza con su cronograma académico. Las tutorías se desarrollan del 18 al 24 de febrero.

El 25 de febrero está prevista la jornada institucional. Luego, los días 26 y 27 se realizarán mesas de examen.

El inicio del ciclo lectivo está fijado para el 2 de marzo. Además, la institución solicitó autorización para desdoblar mesas y sumar fechas de evaluación el 2 y 3 de marzo.