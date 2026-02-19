jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 11:02
Servicios.

Paro general CGT: sin bancos y con movimientos en transferencias, cajeros y billeteras

Este jueves los bancos están cerrados por el paro general de la CGT. Homebanking, apps y billeteras siguen habilitados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sin bancos en Jujuy

Sin bancos en Jujuy

Paro general CGT: sin bancos y con movimientos en transferencias, cajeros y billeteras

Paro general CGT: sin bancos y con movimientos en transferencias, cajeros y billeteras

Bancos cerrados: qué trámites no se pueden hacer

Con las puertas cerradas, hoy quedan suspendidos los trámites presenciales: apertura de cuentas, consultas en sucursal, depósitos por ventanilla, retiro de chequeras, gestión de créditos, cajas de seguridad y documentación.

Las cámaras del sector (ADEBA, ABA, Abappra y ABE) informaron en un comunicado conjunto que “intensificarán esfuerzos” para sostener la continuidad de servicios, principalmente por vías digitales, aunque la atención presencial se ve condicionada por el paro.

Bancaria
Paro general CGT: sin bancos y con movimientos en transferencias, cajeros y billeteras

Paro general CGT: sin bancos y con movimientos en transferencias, cajeros y billeteras

Transferencias, billeteras y cheques: qué sigue funcionando

Durante el paro, homebanking, apps bancarias, tarjetas y billeteras virtuales continúan habilitadas para pagos y transferencias. Sin embargo, operaciones que requieran intervención manual o validación bancaria pueden demorar más de lo habitual.

En cuanto a cheques, la nota clave es esta: la compensación física de cheques se interrumpe hasta el próximo día hábil, mientras que la operatoria digital (como eCheq) y pagos diferidos no presentan cambios relevantes.

Efectivo y cajeros: qué puede pasar hoy

Los cajeros automáticos siguen funcionando, pero el acceso al efectivo puede complicarse: el propio sistema bancario advirtió que el transporte de caudales sufre restricciones por adhesiones gremiales, por lo que la reposición de billetes no está garantizada en todos los puntos.

Para evitar contratiempos, las entidades recomendaron alternativas de extracción como puntos extra bancarios (supermercados, redes de cobranza, estaciones de servicio, farmacias y otros comercios), además del uso de sistemas tipo Extra Cash.

Jujuy: qué se informó en redes locales

En Jujuy, la situación se replicó sin cambios: no hay atención presencial en bancos y la recomendación principal es operar con canales digitales y prever efectivo con anticipación.

