¿Qué servicios no funcionan hoy por el paro nacional convocado por la CGT?

Este jueves 19 de febrero rige un paro general de 24 horas convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso, con impacto directo en la movilidad y en la atención al público en múltiples sectores

La jornada de paro general impulsada por la CGT, se trata de cuarta medida de fuerza contra la administración de Javier Milei y contaría con el respaldo pleno de los sindicatos del transporte . La determinación implica un giro hacia una postura más rígida por parte de la central obrera , que hasta el momento había privilegiado la negociación para intentar introducir modificaciones en la propuesta oficial.

Rodolfo Aguiar , titular de la ATE a nivel nacional, anunció mediante su cuenta en X que los empleados del sector público se sumarán a la huelga general .

La resignación no hace historia. Este jueves tenemos que paralizar toda la Argentina!

En la práctica, la medida se siente desde la madrugada con menos circulación y servicios limitados: el golpe más fuerte está en el transporte público. En Jujuy, la UTA ratificó su adhesión y confirmó que el paro corre desde las 00:00, por lo que no hay colectivos urbanos durante la jornada.

Uno por uno, los sectores que adherirán al paro

Transporte público y aerocomercial

Hoy no funcionan la mayoría de los colectivos de corta, media y larga distancia, tampoco los trenes y en CABA no hay subtes. En algunos puntos del AMBA se reportan servicios reducidos o excepciones en líneas puntuales, pero el cuadro general es de fuerte parálisis.

En el plano aéreo, el paro impacta en aeropuertos de todo el país por la adhesión de gremios aeronáuticos: hay cancelaciones y reprogramaciones. Solo Aerolíneas Argentinas informó la suspensión de 255 vuelos, con unos 31.000 pasajeros afectados, según estimaciones publicadas por medios nacionales.

Bancos, trámites y salud

Los bancos no atienden al público en sucursales (públicas y privadas), aunque se mantienen homebanking, apps y transferencias; puede haber complicaciones para operaciones presenciales y acceso a efectivo según disponibilidad.

También se resiente la administración pública en distintos niveles y los hospitales trabajan con guardias mínimas, mientras que en el ámbito educativo el funcionamiento depende del acatamiento local y, sobre todo, de la disponibilidad de transporte.

Farmacias

El gremio que representa a los profesionales farmacéuticos decidió no sumarse a la medida de fuerza, por lo que estos establecimientos funcionarán con normalidad. Su titular, Marcelo Peretta, señaló a La Nación que respaldan los puntos vinculados a las licencias anuales, el esquema de banco de horas y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Gastronomía

La organización sindical encabezada por Luis Barrionuevo se sumará a la huelga, aunque desde el sector advirtieron que la presencia del personal en los lugares de trabajo estará condicionada por el funcionamiento del transporte público.

Recolección, correo y comercios: qué sí abre

La adhesión de Camioneros impacta en recolección de residuos, envíos postales y transporte de mercaderías, por lo que pueden verse demoras o servicios directamente interrumpidos.

En comercios, shoppings y gastronomía la actividad puede ser dispareja y quedar atada a si el personal logra trasladarse; las farmacias, en general, funcionan con normalidad.

Sector público

Tanto la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmaron su participación en la huelga. ATE, además, llamó a movilizarse y su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó a la Confederación General del Trabajo por impulsar un “paro dominguero”, sin marcha. El primer gremio tiene fuerte incidencia en hospitales públicos y en más de 800 municipios, mientras que el segundo puede afectar áreas jerárquicas del Estado y organismos nacionales. Desde el Ejecutivo anticiparon que descontarán el día a quienes se sumen a la medida.

El Gobierno les descontará el pago del día a los estatales

A pocas horas de que se inicie el tratamiento en comisión del proyecto de modificación de la legislación laboral en la Cámara de Diputados, fuentes del gobierno de Javier Milei señalaron que se descontará el día a los trabajadores del Estado que se sumen a la huelga nacional impulsada por la CGT, prevista para coincidir con la discusión de la iniciativa en el recinto de la Cámara baja.

“El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, indicaron voceros cercanos al presidente Javier Milei, en una Casa Rosada que mantuvo agenda oficial pese al feriado de carnaval.

