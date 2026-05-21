Causa Cuadernos: el encargado del edificio de CFK cambió su testimonio brindado en 2018

El encargado del edificio de CFK cambió su versión en el juicio: "Nunca dije que venían con bolsos y valijas".

El debate oral por la denominada causa de los “Cuadernos de las Coimas” incorporó este jueves un giro sorpresivo tras la declaración de Héctor Silva , encargado del edificio situado en el barrio porteño de Recoleta donde vive la expresidenta Cristina Kirchner .

País. Cristina Fernández de Kirchner declara este martes por la causa Cuadernos

Silva, quien en 2018 había aportado información considerada clave para la acusación , resolvió en esta instancia desmentir y retirar sus declaraciones previas.

Durante su declaración brindada el 21 de mayo de 2026 , el encargado tomó distancia de manera categórica respecto de su versión inicial. “Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí” , sostuvo Silva al responder las consultas del tribunal.

En la audiencia, el testigo fue puesto frente a lo que había declarado en 2018 , cuando había relatado supuestos ingresos frecuentes de personas con bolsos y valijas en el edificio durante el período 2007-2010 . No obstante, en esta oportunidad afirmó: “Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije”.

El encargado del edificio donde vivió Cristina Kirchner negó haber visto bolsos.

El vínculo con Daniel Muñoz

En su declaración anterior, Silva había apuntado directamente a Daniel Muñoz, quien fuera secretario de Néstor Kirchner, como la figura central vinculada a esos movimientos, y aseguró haberlo visto con una frecuencia que describió como semanal o quincenal.

Asimismo, el encargado sugirió que Muñoz actuaba como un intermediario o facilitador para la obtención de puestos dentro del ámbito estatal.

El encargado del edificio de CFK cambió su versión en el juicio.

De acuerdo con su relato, sus dos hijas lograron incorporarse a un ministerio nacional a partir de gestiones realizadas por el entonces funcionario, aunque no especificó en qué cartera desempeñaron sus funciones.

Un punto clave para la acusación

El cambio de versión de Silva supone una complicación para la estrategia de la fiscalía, dado que el inmueble del barrio de Recoleta había sido identificado por los acusadores como el presunto punto de destino del dinero obtenido de forma irregular.

En una jornada clave en los tribunales de Comodoro Py, Héctor Silva cambió drásticamente su testimonio.

Su desmentida respecto de los traslados de bolsos entra en conflicto directo con uno de los ejes principales de la acusación en esta instancia del juicio oral.