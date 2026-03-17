martes 17 de marzo de 2026
17 de marzo de 2026 - 10:04
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Finalizó la declaración indagatoria de Cristina Kirchner en el marco de la causa cuadernos

La ex presidenta Cristina Kirchner declaró este martes por la Causa Cuadernos en los tribunales de Comodoro Py en el marco de las indagatorias del juicio oral.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cristina se retira de Comodoro Py

Cristina se retira de Comodoro Py

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La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner se presentó este martes ante los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco de la causa Cuadernos. El expediente, que se tramita ante el Tribunal Oral Federal N°7, investiga un presunto entramado de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La audiencia comenzó pasadas las 9 en la sede judicial ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, la exjefa de Estado enfrenta acusaciones que la señalan como presunta líder de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales mediante el direccionamiento de licitaciones de obra pública.

La denominada causa Cuadernos se sustenta principalmente en las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, además de declaraciones de empresarios y exfuncionarios. La investigación alcanza a más de treinta imputados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y diversos empresarios del sector de la construcción.

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CRISTINA KIRCHNER SALUDÓ POR EL BALCÓN A LA MILITANCIA DESPUÉS DE DECLARAR

Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes por la causa Cuadernos. Al regresar a su domicilio, la ex presidenta salió al balcón para saludar a la militancia que estuvo durante varias horas acompañándola.

Cristina Fernández de Kirchner saludando desde el balcón
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Terminó la declaración indagatoria de Cristina Fernández

Tras un poco más de una hora, la ex presidenta de la Nación finalizó su declaración indagatoria en la causa Cuadernos. Antes de comenzar, ella había solicitado al juez retirarse después de hablar.

Hay un operativo importante en las afueras de Comodoro Py para que la ex mandataria se pueda retirar nuevamente hacia su domiclio en calle San José 1111 en donde cumple prisión domiciliaria.

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“Me puedo morir presa con este Poder Judicial”

La ex mandataria pidió autorización para irse de la sala una vez finalizada la indagatoria. No se quedó a escuchar las declaraciones de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien la sucedió en el orden de indagatorias.

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"Si hubiese robado miles de millones, no estuviese sentada acá"

Fue otra de las frases que usó la ex presidenta durante su declaración indagatoria en la causa Cuadernos. Antes de eso, siguió criticando a los jueces Stornelli y D´Alessio.

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En Cuadernos hubo un “manejo delictivo o criminal”

CFK aludió a un “manejo delictivo o criminal que tuvieron sobre la figura del arrepentido” en el caso Cuadernos con un “manejo mafioso” mientras se dedicó a cuestionar la investigación, a jueces y fiscales.

“Hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas: fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”, siguió exponiendo.

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"Estoy cumpliendo con una condena injusta"

Fue otra de las frases con las que Cristina kirchner hizo alusión a su situación judicial en el marco de la causa Vialidad en la que también estuvo involucrada.

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"Estamos ante una cosa nunca vista", dijo Cristina

Luego de repasar sus cuestionamientos a la causa Vialidad, la expresidenta afirmó que este expediente “ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez Binadio y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos”

“Ya no estamos ante una persecución politica, estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, siguió.

Luego se refirió al caso D’Alessio, nombrado así por el falso abogado condenado por el TOF 8.

“En esa asociación ilícita el vínculo entre Marcelo D’Aessio y Carlos Stornelli era un activo muy importante”, resaltó CFK respecto sobre el fallo condenatorio en esa causa

Embed - Indagatoria de Cristina: aseguró que en Cuadernos hubo un “manejo delictivo o criminal”
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La ex presidenta comenzó hablando de su condena en Vialidad

Sostiene que “la condenaron sin pruebas” en el caso Vialidad, con duras críticas a los jueces de ese caso, menciones a partidos de fútbol jugados con el ex presidente Mauricio Macri.

Pero Cuadernos la superó, sostuvo. “Estamos ante una causa donde el juez instrucción Bonadio y el fiscal de instrucción Stornelli son directamente mafiosos. Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”.

Cristina antes de comenzar a declarar en los tribunales de Comodoro Py
Cristina antes de comenzar a declarar en los tribunales de Comodoro Py

Cristina antes de comenzar a declarar en los tribunales de Comodoro Py

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Comenzó la audiencia con la declaración de Cristina Kirchner

Empezó la audiencia en los tribunales federales de Comodoro Py en la que la expresidenta Cristina Kirchner declara de forma presencial por la causa Cuadernos de las Coimas.

Cristina Kirchner declara en la causa Cuadernos
Cristina Kirchner declara en la causa Cuadernos

Cristina Kirchner declara en la causa Cuadernos

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La ex presidenta ya se encuentra en los tribunales para declarar

Cristina fue citada por la causa Cuadernos en los tribunales de Comodoro Py. Fue custodiada desde su domicilio en Constitución hasta Retiro.

Cabe recordar que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

Cristina Kirchner ya se encuentra en los tribunales de Comodoro Py
Cristina Kirchner ya se encuentra en los tribunales de Comodoro Py

Cristina Kirchner ya se encuentra en los tribunales de Comodoro Py

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Cristina salió de su domicilio rumbo a Comodoro Py

La ex mandataria está citada a las 9 de la mañana para declarar en la causa Cuadernos. Militantes hicieron guardia en su casa desde temprano para acompañarla.

Salida de Cristina Fernández de Kirchner
Cristina salió de su domicilio rumbo a Comodoro Py
Cristina salió de su domicilio rumbo a Comodoro Py

Cristina salió de su domicilio rumbo a Comodoro Py

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Militantes se concentran en la casa de la ex mandataria en San José 1111

Militantes de La Cámpora y seguidores de Cristina Kirchner se concentran desde la mañana frente a la vivienda de la ex presidenta, ubicada en el barrio porteño de Constitución.

El despliegue de simpatizantes se produce ante la inminente declaración presencial de Kirchner en la Causa Cuadernos, prevista para las 9 en los tribunales federales de Comodoro Py.

La previa comenzó durante la madrugada, con banderas y cánticos en apoyo a la ex jefa de Estado.

Militantes se concentran en la casa de la ex mandataria en San José 1111
Militantes se concentran en la casa de la ex mandataria en San José 1111

Militantes se concentran en la casa de la ex mandataria en San José 1111

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