Finalizó la declaración indagatoria de Cristina Kirchner en el marco de la causa cuadernos

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner se presentó este martes ante los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco de la causa Cuadernos. El expediente, que se tramita ante el Tribunal Oral Federal N°7, investiga un presunto entramado de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
CRISTINA KIRCHNER SALUDÓ POR EL BALCÓN A LA MILITANCIA DESPUÉS DE DECLARAR
Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes por la causa Cuadernos. Al regresar a su domicilio, la ex presidenta salió al balcón para saludar a la militancia que estuvo durante varias horas acompañándola.