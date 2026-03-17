Finalizó la declaración indagatoria de Cristina Kirchner en el marco de la causa cuadernos

Live Blog Post

"Estamos ante una cosa nunca vista", dijo Cristina

Luego de repasar sus cuestionamientos a la causa Vialidad, la expresidenta afirmó que este expediente “ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez Binadio y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos”

“Ya no estamos ante una persecución politica, estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, siguió.

Luego se refirió al caso D’Alessio, nombrado así por el falso abogado condenado por el TOF 8.

“En esa asociación ilícita el vínculo entre Marcelo D’Aessio y Carlos Stornelli era un activo muy importante”, resaltó CFK respecto sobre el fallo condenatorio en esa causa